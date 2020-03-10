Koronavirüs sebebiyle Çin'de hava kirliliği yüzde 25 azaldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Koronavirüs sebebiyle Çin'de hava kirliliği yüzde 25 azaldı - Son Dakika Dünya

Koronavirüs sebebiyle Çin'de hava kirliliği yüzde 25 azaldı

6 saat önce

Koronavirüs sebebiyle Çin'de hava kirliliği yüzde 25 azaldı. Ülkedeki santrallerde enerji üretimi yüzde 36 düştü, kömür kullanımı yüzde 29 oraında geriledi.

Koronavirüs sebebiyle Çin'de hava kirliliği yüzde 25 azaldı, System.String[]

Koronavirüs (Corona virüsü) sebebiyle kapanan fabrikalar ve azalan sanayi üretimi sonrası Çin'deki karbon emisyon oranı şubat ayında yüzde 25 oranında azaldı.


Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi (Centre for Research on Energy and Clean Air-CREA) yaptığı araştırmada tüm dünyada azalan endüstriyel üretim ve fosil yakıtların kullanımının düşmesi sebebiyle karbon salınımı açısından genel bir iyileşme yaşandığı, bunun Çin ve benzeri ülkelerde oldukça yüksek oranda görüldüğünü açıkladı.

Euronews.com'da Görüntüle

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:02 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İngiltere'de doktorlardan korkutan koronavirüs açıklaması: İtalya gibi olabiliriz
Avusturya, koronavirüs nedeniyle İtalya ile olan sınır kapılarını kapatma kararı aldı Çinli sağlık uzmanları, koronavirüs ile ilgili araştırma sonuçlarını açıkladı: Ortalama 2 gün hayatta kalabiliyor Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 631'e yükseldi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 20:36:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs sebebiyle Çin'de hava kirliliği yüzde 25 azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]