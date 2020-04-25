Koronavirüs sebebiyle dünya genelinde ölü sayısı 200 bini geçti - Son Dakika
BBC
Son Dakika Sağlık Koronavirüs sebebiyle dünya genelinde ölü sayısı 200 bini geçti - Son Dakika

Koronavirüs sebebiyle dünya genelinde ölü sayısı 200 bini geçti

30 dakika önce

Koronavirüs salgını, dünya genelinde cumartesi günü itibarıyla 200 binin üzerinde can aldı.

Koronavirüs salgını, dünya genelinde cumartesi günü itibarıyla 200 binin üzerinde can aldı. Vaka sayısı da 3 milyona yaklaştı.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre dünya genelinde 200 bin 698 kişi, Covid-19 sebebiyle hayatını kaybetti. Virüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı ise 2 milyon 865 bini geçti.

En fazla vaka, 924 binin üzerinde kişide test sonucu pozitif çıkan ABD'de. ABD'nin ardından salgının en kötü etkilediği yer Avrupa oldu. İspanya'da 223 bin 700, İtalya'da 195 bin 300, Fransa'da 159 bin 900, Almanya'da 155 bin 400 ve İngiltere'de 149 bin 500'ün üzerinde vaka tespit edildi.

Türkiye de bu ülkelerden sonra en fazla vaka tespit edilen 7. ülke oldu. Cumartesi günü itibarıyla 107 binin üzerinde vaka var.

En fazla can kaybı da ABD'de görüldü. 320 milyonun üzerinde nüfusu olan ülkede 52 bin 782 kişi, Covid-19 salgınında hayatını kaybetti.

Salgının dünya genelinde hızla yayıldığı ve ölüm oranlarının hızla artışa geçtiği Mart ayının başlarından bu yana yaklaşık bir buçuk ay geçti. Birçok ülkede Mart ayı ortasından bu yana sokağa çıkma kısıtlamaları, mümkün olan iş yerleri için evden çalışma, okul tatilleri, seyahat kısıtlamaları gibi uygulamalar sürüyor.

Avrupa'da Danimarka, Belçika ve Almanya gibi ölüm oranlarını kontrol altına aldığını belirten ülkelerde ise bu tedbirler kademeli olarak yumuşatılıyor.

ABD'de bazı eyaletlerde sokağa çıkma kısıtlamaları yumuşatıldı. Ancak ülkede salgının üssü olarak görülen New York'ta kısıtlamalar devam ediyor.

Türkiye'de ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mayıs sonuna denk gelen Ramazan Bayramı sonrası normalleşmenin kademeli olarak başlayacağını duyurdu.

Ancak salgının sağlık sistemini ve ekonomisini büyük oranda etkilediği İtalya gibi ülkelerde, kısıtlamaların tam olarak kaldırılmasının yıl sonunu bulması bekleniyor. İtalya Kültür ve Turizm Bakanı Dario Franceschini, 2020 yılı boyunca ülkenin uluslararası turizme açılmayacağını duyurdu.

Türkiye'de de havayolu şirketleri şimdilik Mayıs sonuna kadar uçuşları büyük oranda durdurdu. Yurt dışından getirilen Türk vatandaşlarına yönelik 14 günlük karantina uygulaması sürüyor.

1 Mayıs'tan itibaren uluslararası uçuşların sayısını artıracağını açıklayan Avrupa'daki ilk havayolu firması ise Wizz Air oldu. Şirket, Avusturya'nın başkenti Viyana'dan Avrupa kıtasındaki bazı ülkelere uçuşların sayısını artıracak.





Koronavirüs sebebiyle dünya genelinde ölü sayısı 200 bini geçti
Koronavirüs, Avrupa, Sağlık, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 09:15 

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