Koronavirüs sebebiyle Okçuluk Dünya Kupası'nın 2. ayağı Antalya'da! - Son Dakika
Son Dakika Spor Koronavirüs sebebiyle Okçuluk Dünya Kupası'nın 2. ayağı Antalya'da! - Son Dakika Spor

Koronavirüs sebebiyle Okçuluk Dünya Kupası'nın 2. ayağı Antalya'da!

6 saat önce

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Hazırlık Kampı'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının Çin'deki birçok organizasyonu sıkıntıya soktuğunu bildirdi.

Koronavirüs sebebiyle Okçuluk Dünya Kupası'nın 2. ayağı Antalya'da!, System.String[]

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Hazırlık Kampı'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının Çin'deki birçok organizasyonu sıkıntıya soktuğunu bildirdi.


Bu durumu değerlendiren Dünya Okçuluk Federasyonunun, 4-14 Mayıs'ta Şanghay'da yapılacak Dünya Kupası ikinci ayak yarışmalarını erteleme kararı aldığına değinen Ergin, "Hemen arkasından biz de federasyona bu yarışmayı ülkemizde, Antalya'daki 100. yıl okçuluk tesislerinde ev sahipliği yapabileceğimizi bildirdik. Dünya Okçuluk Federasyonu da yaptığı değerlendirme sonucunda oy birliğiyle bu yarışmayı ülkemize verdi." diye konuştu.


Dünya kupası ikinci ayak yarışlarının Çin yerine, 11-17 Mayıs'ta Antalya'da düzenleneceğini vurgulayan Ergin, "Kupanın ikinci ayak yarışmalarının Türkiye'ye verilmesi, bu kadar büyük bir organizasyonu en hızlı ve doğru şekilde düzenleyebilecek ülkenin Türkiye olduğunu gösterdi." dedi.


Tüm hazırlıkları 1,5 ay içinde tamamlayacaklarını aktaran Ergin, organizasyona yaklaşık 65 ülkenin katılmasını beklediklerini belirtti.


İlk hedef olimpiyat kotası


Bu yarışmanın Türkiye'ye verilmesinin, Dünya Okçuluk Federasyonunun, Türkiye Okçuluk Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığına güvendiğini gösterdiğine dikkati çeken Ergin, Çin'in hem Türkiye'deki yarışmaya hem de Berlin'deki 3. ayak yarışmasına katılacağını bildirdiğini kaydetti.


"Ancak ilerleyen günlerde nasıl bir gelişme olur, Dünya Sağlık Örgütü'nün bununla ilgili bir yaptırımı olur mu bilemiyoruz." diyen Ergin, şöyle konuştu:


"Antalya'da devam eden 2020 Olimpiyat Oyunları Hazırlık Kampı'nda hazırlıkları, altı bayan altı erkek sporcuyla sürdürüyoruz. Olimpiyat kotasını henüz alamadık. Bireysel olimpiyat kotasını 20-26 Mayıs'ta yine Antalya'da yapılacak Açık Hava Avrupa Şampiyonası'nda, hemen arkasından da 21-28 Haziran'da Berlin'deki Dünya Kupası'nda takım kotalarını elde ederek ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için hazır olacağımızı düşünüyorum. İnancımız, kotayla ilgili çok büyük bir problem yaşamadan, üzerimize düşeni yapıp, olimpiyat oyunlarında da madalya için yarışacağız."

Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:55 
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