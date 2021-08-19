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Koronavirüs sebebiyle sahnelerden uzak kalan Anadolu Ateşi, geri döndü - Son Dakika

Koronavirüs sebebiyle sahnelerden uzak kalan Anadolu Ateşi, geri döndü

19.08.2021 16:11

ABD, Rusya, Hollanda başta olmak üzere 110'dan fazla ülkede 5000'den fazla performans ile 50 milyondan fazla seyirciye ulaşan, Anadolu kültürünü tanıtan Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, koronavirüs salgını nedeniyle uzak kaldığı seyircisiyle yeniden buluştu.

Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, 2001'den bu yana 110 ülkede birden fazla turne düzenledi ancak salgın tedbirleri kapsamında bir süre sahnelerden ayrı kalmıştı. Yaz döneminde sezonu açan ekip, temmuzdan itibaren Antalya'da, Aspendos Antik Kenti'nde gösterilere başladı. Temel konsepti medeniyetler buluşması olan Anadolu Ateşi, halk danslarını bale, modern dans ve dansın diğer disiplinleriyle sentezleyerek dünyaya modern standartlarda bir kültürel şölen sunuyor. Kaynağını Anadolu'nun binlerce yıllık mitolojik ve kültürel tarihinden alan Anadolu Ateşi, yörelerden derlenmiş 3 bin halk dansı figürü ve halk müziğini içinde barındırıyor.

"ÖZLEDİĞİMİZ SAHNELERE KAVUŞTUK"

Yurt içinde ve yurt dışında sayısız turne yapan ekip, gerek dans gösterileri gerekse kostümleriyle Anadolu kültürünü dünyaya tanıtıyor. Anadolu Ateşi Dans Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, salgın nedeniyle özledikleri sahnelere yeniden kavuştukları için mutlu olduklarını söyledi.

Koronavirüs nedeniyle sahnelerden uzak kalan Anadolu Ateşi, geri döndü

Antalya'da 20 Temmuz'da başladıkları gösterilere ekim sonuna kadar devam edeceklerini aktaran Erdoğan, 80 kişilik bir ekiple antik kentte yerli ve yabancı turistlere eşsiz bir dans gösterisi sunduklarını vurguladı. Aspendos Antik Kenti'ni, 2001'de ilk turne yaptıkları yer olması açısından yuvaları gibi gördüklerini anlatan Erdoğan, burayı hiçbir zaman terk etmeyeceklerini dile getirdi.

Koronavirüs nedeniyle sahnelerden uzak kalan Anadolu Ateşi, geri döndü

"DÜNYAYI GEZEREK EŞSİZ KÜLTÜRÜMÜZÜ TANITACAĞIZ"

Erdoğan, Antalya'da bir gün Troya Müzikali, bir gün Anadolu Ateşi gösterileri sergileneceğini bildirdi.Erdoğan, Türkiye'de etkinliklerin başlamasıyla dünyadan da tekliflerin geldiğini belirterek, sözlerine şöyle devam etti: "Yarım kalan Rusya turnesini tamamlamak üzere yeniden görüşüyoruz. 20 gösterilik Rusya turnesinin, 10'uncu gösterisinde salgın nedeniyle bırakmak zorunda kalmıştık. Şimdi yeniden görüşmeler başladı. Mısır'dan, Kazakistan'dan teklifler var. ABD'de salgın nedeniyle yarım kalan 50 gösterimiz vardı, onun görüşmeleri devam ediyor. İnşallah bu kış çok fazla ülkede yine Anadolu masalı anlatmayı sürdüreceğiz, dünyayı gezerek eşsiz kültürümüzü tanıtacağız."

Yurt dışındaki turneleri de çok özlediklerine, bir ülkede birden fazla turne gerçekleştirdiklerine işaret eden Erdoğan, yerli ve yabancı milyonlarca seyirciye ulaştıklarını bildirdi.

Anadolu Ateşi olarak gündemdeki konulara ilişkin projelere de imza attıklarına da değinen Erdoğan, salgın sürecinde sağlık çalışanlarına yönelik de çalışmalar yaptıklarını, sağlık emekçilerinin kostümleriyle gösteriler hazırladıklarını belirtti.

Koronavirüs nedeniyle sahnelerden uzak kalan Anadolu Ateşi, geri döndü

"DANSÇILAR 35-45 SANİYEDE KIYAFET DEĞİŞTİRİYOR"

Erdoğan, dansçıların gösteri sırasında birden fazla kostümle sahneye çıktıklarını, renkli bir şölen sunduklarını söyledi. Bu açıdan dansçıların gösteri sırasında çok hızlı kıyafet değiştirebildiklerini anlatan Erdoğan, "Ortalama kıyafet değiştirme süresi iki dakikadır ama 35-45 saniyede giyinen arkadaşlar da var. Çok pratik olmaları gerekiyor. Az parçalı, çok renkli, birbiriyle bağlantılı ve kolay giyilebilen kıyafetler tercih ediliyor. Ayrıca dansçılarımız özel makyaj dersi alıyor." diye konuştu.

Koronavirüs nedeniyle sahnelerden uzak kalan Anadolu Ateşi, geri döndü

"4 YAŞINDAN BU YANA EKİBİMİZDE OLAN VAR"

Anadolu Ateşi Kıvılcım Çocuk Grubu olarak da faaliyet gösterdiklerini hatırlatan Erdoğan, 12 okulda 2 bine yakın öğrencinin bulunduğunu dile getirdi. Kendi dansçılarını kendi akademilerinde yetiştirdiklerini aktaran Erdoğan, "4 yaşında başlamış dansçılarımız var. Şu an ekip içinde de 4 yaşından bu yana kendi akademimizde olan 15 dansçımız bulunuyor." dedi. Çocukların dans etmeyi çok sevdiklerine değinen Erdoğan, özellikle kız çocuklarının yoğun ilgi gösterdiğini, evlerine gittiklerinde bile provalara devam ettiklerini kaydetti.

Koronavirüs nedeniyle sahnelerden uzak kalan Anadolu Ateşi, geri döndü

Ekip, Ekim ayı sonuna kadar her Salı Aspendos Antik Tiyatrosundaki programlarına devam ederken, turne programına 21 Ağustos Konyaaltı Açıkhava tiyatrosu ile başlayacak, 26 Ağustos Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatrosu, 27 Ağustos Altınoluk Amfi Tiyatro, 2 Ekim İzmit Derince Belediyesi Gösteri Merkezi, 3 Ekim Bursa Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu, 4 Ekim İzmir Fuar Açıkhava Tiyatrosu, 6 Ekim UNIQ İstanbul ve 13 Ekim Denizli Açıkhava Tiyatrosu ile devam edecek.

Koronavirüs sebebiyle sahnelerden uzak kalan Anadolu Ateşi, geri döndü

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Son Dakika Magazin Koronavirüs sebebiyle sahnelerden uzak kalan Anadolu Ateşi, geri döndü - Son Dakika Magazin


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