Koronavirüs sebebiyle sergi salonları kapatılınca evinin önüne resim sergisi açtı - Son Dakika

BURSA'da, ressam Aydın Hasi (59), koronavirüs tedbirleri kapsamında sergi salonlarının kapalı olması nedeniyle, kendi sergisini evinin önünde açtı. Sergiyi gören mahalleli ise evin önüne gelip sosyal mesafe kuralına uyarak, eserleri inceledi.

Kazakistan'dan 6 yıl önce İnegöl'ün Akhisar Mahallesi'ne gelen Aydın Hasi, çocukluktan bu yana olan resim merakını geliştirdi. 2014 yılında evinde resim çizerek ressamlığa başlayan Hasi, bir de Ahıska yolculuğunu anlatan kitap yazdı. 30'dan fazla resmi bulunan Hasi, koronavirüs tedbirleri kapsamında sergi salonlarının kapatılması sebebiyle, eserlerini evinin önüne dizdi. Sokakta sergilenen resimler ise mahalle sakinlerinin ve yoldan geçenlerin ilgisini çekti.

'SOKAKTAN GEÇENLER GELİP, SERGİYİ İNCELİYOR'

Yaptığı sergi hakkında açıklama yapan Aydın Hasi, " Türkiye'ye geldikten sonra hem resimlerimi yaptım hem de Ahıska yolculuğunu anlatan kitabımı yaptı. Eserlerimi hiç sergilemedim. Sergilemeyi düşündüğümde ise ülkemize koronavirüs geldi. Ben de eserlerimi evimin kapısının önünde sergilemek istedim. Sokaktan geçen mahalle sakinleri, gelip inceliyorlar. Eserlerimin beğenilmesi beni de mutlu ediyor" dedi.