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Koronavirüs semptomları ortaya çıkmadan önce Covid-19'u teşhis etmek mümkün mü?
7 saat önce
Almanya'da yapılan bir araştırma, hastalığın semptomları henüz kendini göstermeden önce virüsü teşhis etmenin mümkün olabileceğini gösterdi. Virüsü tespit etmek için yapılan test, hastalığın semptomlardan önce bulaşıcı olup olmadığına yanıt vermiyor.
Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede on binlerce kişiye bulaşan yeni tip koronavirüs Covid-19'un aşısı kadar teşhis yöntemleri ile ilgili de çalışmalar yürütülüyor.
Almanya'da yapılan bir araştırma, hastalığın semptomları belirmeden önce virüsü teşhis etmenin mümkün olabileceğini gösterdi.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:36
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