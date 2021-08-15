Üye Girişi
'Koronavirüs servisinde yatan herkes aşısız ya da eksik aşılıydı' - Son Dakika

'Koronavirüs servisinde yatan herkes aşısız ya da eksik aşılıydı'

15.08.2021 08:06
'Koronavirüs servisinde yatan herkes aşısız ya da eksik aşılıydı', System.String[]

Aşılanma hızla devam etse de salgın maalesef hala bitmiş değil. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan günlük vaka tablosundaki artış dikkat çekiyor.

Aşılanma hızla devam etse de salgın maalesef hala bitmiş değil. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan günlük vaka tablosundaki artış dikkat çekiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçen hafta yaptığı açıklamada aktif vakaların yüzde 87'sinin aşısı tamamlanmamış kişiler olduğunu söyledi. Mevcut aktif vakalar içinde tam aşılı olup hastalığa yakalananlarınsa yüzde 5'ten az olduğunu ifade etti. Hastanede yatan hastaların yüzde 95'inin de aşısı tamamlanmamış kişiler olduğunun altını çizdi.

NEDENLER FARKLI AMA...

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Sema Turan yoğun bakımdaki hastaların çoğunu aşı olmayanların oluşturduğunu ve bu hastaların pişmanlık duyduğunu ifade etmişti. Telefonla ulaştığımız Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı

Op. Dr. Mehmet Mustafa Altıntaş da "Koronavirüs sebebiyle hastaneye gelenlerin yüzde 90'ının aşısız ya da tek doz aşılı olduğunu gözlemliyoruz" diyor.

Aşı olmayı ihmal edip COVID-19 kapan 3 hastayla konuştuk. İhmal nedenleri farklı olsa da pişmanlıkları aynı: "Keşke aşı olsaydım!"

"AİLEDE AŞI OLMAYAN TEK KİŞİYİM  VE SADECE BEN COVID-19 OLDUM" Seda C., 21

Ailede aşı olmayan tek kişiyim, aşısız bir akrabamdan COVID-19 kaptım. Aşı karşıtı değilim, sadece ihmal ettim, fırsat bulamadım. İki doz aşı olsaydım, bu kadar ileri boyutta hastalanmayacaktım.

10 gün boyunca çok ağır geçirdim hastalığı, birkaç gündür de öksürüğüm var, onun dışında iyiyim artık. Etrafımda aşı olanlardan biliyorum ki aşı gerçekten koruyor. Kapsanız bile aşı olmayan birine göre çok daha hafif atlatıyorsunuz, "Keşke aşı olsaydım diyorum" hep. Annem bir ay önce ikinci doz aşısını oldu, COVID-19 olan kardeşiyle yakından ilgilenmesine rağmen hastalık kapmadı. Kim ne derse desin, hayat tecrübeleri bize gerçeği söylüyor.

"BÖYLE OLACAĞINI BİLSEYDİM HİÇ BEKLEMEZDİM"

Ufuk Asar, 44

2017'de kalp ameliyatı geçirdim. Aşı karşıtı değilim. Aşıların kalbe olası yan etkileri konusunda kendimi sağlama almak üzere bekledim aslında. Hiç grip ve nezle olmadığım için de bağışıklık sistemimin güçlü olduğunu düşünüyordum. Bu arada maske-mesafe-hijyen konusuna yüzde 80 duyarlı olduğumu söyleyebilirim. Nasıl kaptığımdan emin değilim. Pozitif biriyle bilerek bir temasım olmadı. İlk dört gün çok kötü bir kas, kemik ağrım oldu. Titreme, ateş ve terleme yoğundu. Yaklaşık 20 gün boyunca hiç bitmeyen orta şiddetli baş ağrısı oldu.

1 haftalık hastayken sağ ciğerimde acıma hissi başladı. Boğazım da kötü oldu. Akciğer tomografisi çektirdim. Çok şükür iz bırakmamış. Belirttiğim gibi, aşı karşıtı değilim. Hastalığım dolayısıyla yan etkiler konusundaki geri bildirimleri bekledim ama böyle olacağını bilsem mutlaka hemen aşı olurdum.

"İKİNCİ DOZU OLMADIM, HASTALIĞI ÇOK AĞIR ATLATTIM, NEFES ALMAK O KADAR ZORDU Kİ..."

Mehmet Kısmet, 56

İlk doz aşımı olmuştum. İkinci doz için de sıram gelmişti ama ihmal ettim. İkinci dozu olduktan sonra yan etki yaşayanları duyunca biraz erteledim aslında. İlk dozu olduktan sonra rehavete de kapıldım. Bir rahatlama geldi ama dikkat etmeye devam etmek gerekiyormuş.

10 gün hastanede oksijen makinesine bağlı yattım. Bizim servisten durumu ağırlaşıp yoğun bakıma gidenler de oldu. Aşıları

tam olan kimse yoktu serviste. ya hiç olmamış ya da benim gibi dozu eksikti. O kadar ağır atlattım ki, Allah düşmanımın başına vermesin. Şeker hastasıyım, onun da etkisi olmuştur. Rahat nefes alabilmek o kadar zordu ki, kimseler yaşasın istemem.

"ENFEKSİYON ORANINI AZALTMAK İÇİN HEPİMİZ DİKKATLİ OLMALIYIZ"

İngiltere'de COVID-19 enfeksiyonlarına ilişkin yapılan ülkenin en büyük araştırmalarından biri REACT-1. Araştırmanın son raporundan elde edilen bulgular Imperial College London ile pazar araştırma şirketi Ipsos MORI tarafından 4 Ağustos'ta yayımlandı. Araştırmaya genel nüfustaki COVID-19 düzeylerini incelemek için İngiltere'de 24 Haziran-12 Temmuz arasında 98 binden fazla gönüllü katıldı. En son veriler, İngiltere'deki enfeksiyonların 20 Mayıs-7 Haziran dönemini kapsayan son REACT-1 raporundan bu yana yüzde 0.15'ten yüzde 0.63'e, 4 kat arttığını gösteriyor. Bu artışa rağmen bulgular, virüsün yayılmasının 12 Temmuz itibariyle yavaşladığını ve çift aşılı kişilerde enfeksiyon oranının aşısızlara göre 3 kat daha düşük olduğunu gösteriyor. Imperial College London tarafından yapılan analiz, çifte aşılanmış kişilerin virüsü başkalarına bulaştırma olasılığının da daha düşük olduğunu gösteriyor.

'Koronavirüs servisinde yatan herkes aşısız ya da eksik aşılıydı'

REACT programının yöneticisi Profesör Paul Elliott yaptığı açıklamada "Bu bulgular, aşının her iki dozunun da enfekte olmaya karşı iyi koruma sağladığını gösteren önceki verilerimizi doğrulamaktadır. Bununla birlikte, hiçbir aşı yüzde 100 etkili olmadığı için hala enfeksiyon riski olduğunu görebiliriz ve çift aşılı bazı kişilerin hala virüsten hastalanabileceğini biliyoruz. Yani kısıtlamaların hafifletilmesine rağmen birbirimizi korumaya yardımcı olmak ve enfeksiyon oranını azaltmak için yine de hepimiz dikkatli davranmalıyız" diyor.

"AŞI OLMAYANLARIN DURUMU AĞIR SEYREDİYOR"

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Mehmet Mustafa Altıntaş

Koronavirüs sebebiyle hastaneye gelenlerin yüzde 90'ının aşısız ya da tek doz aşılı olduğunu çok net gözlemliyoruz. Aşısız kişilerin kliniği çok ağır seyrediyor, hatta yoğun bakım ihtiyacı da daha fazla oluyor. Aşılı vatandaşlarımızdaysa oluşan bağışıklık sayesinde koronavirüs enfeksiyonu daha hafif seyrediyor ve hastaneye yatış oranı da oldukça düşük görülüyor.

'Koronavirüs servisinde yatan herkes aşısız ya da eksik aşılıydı'

Tek doz aşı bu mücadelede yeterli değil. Mutlaka ikinci doz aşıların yaptırılması gerekiyor. Hatta aşılamada, riskli grupta olanların ve sağlık çalışanlarımızın mutlaka üçüncü doz aşılarını da yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Bu pandemiyle mücadelede vatandaşlarımızdan tedbirlere uyum sağlamalarını ve bir an önce aşılarını yaptırmalarını rica ediyoruz.

YÜZDE 95

Hastanede yatan hastalardan aşısı tamamlanmamış kişilerin oranı.

YÜZDE 5

Tam aşılı olup hastalığa yakalananların oranı.

YÜZDE 87

Aktif vakalar içinde aşısı tamamlanmamış kişilerin oranı.

'Koronavirüs servisinde yatan herkes aşısız ya da eksik aşılıydı'

Sağlık Bakanlığı, COVIRAN Bereket, Lütfü Kırdar, Koronavirüs, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 'Koronavirüs servisinde yatan herkes aşısız ya da eksik aşılıydı' - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 1 yıllık yağış neredeyse 48 saatte düştü 07:27 Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 1 yıllık yağış neredeyse 48 saatte düştü Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, sel bölgesindeki son durumu paylaştı: 58 can kaybımız, 77 kayıp ihbarımız var 23:11 Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, sel bölgesindeki son durumu paylaştı: 58 can kaybımız, 77 kayıp ihbarımız var Sosyal medyada küfürlü ve provokatif videolar yayınlayan Suriyeli yakalandı 22:27 Sosyal medyada küfürlü ve provokatif videolar yayınlayan Suriyeli yakalandı
Afganistan'da 2 şehir merkezi daha Taliban kontrolüne geçti, Mareşal Raşid Dostum ülkeden kaçtı 21:19 Afganistan'da 2 şehir merkezi daha Taliban kontrolüne geçti, Mareşal Raşid Dostum ülkeden kaçtı Nefes kesen maçta Erol Bulut'un takımı Gaziantep, Karagümrük'e 3-2 kaybetti 21:09 Nefes kesen maçta Erol Bulut'un takımı Gaziantep, Karagümrük'e 3-2 kaybetti Bizim Çocuklar paramparça oldu! Eski hocaları Galtier'in çalıştırdığı Nice, Lille'e fark attı 19:54 Bizim Çocuklar paramparça oldu! Eski hocaları Galtier'in çalıştırdığı Nice, Lille'e fark attı
Kahramanmaraş'ta 8 kişinin yaşamını yitirdiği uçağın düşme anı kamerada 17:47 Kahramanmaraş'ta 8 kişinin yaşamını yitirdiği uçağın düşme anı kamerada Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Ebrar Karakurt'un kız arkadaşıyla yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı 15:35 Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Ebrar Karakurt'un kız arkadaşıyla yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı

Son Dakika Haberleri
17:54 Fenerbahçe'nin yeni ismi Min-Jae Kim, savunmadaki yeni partneri Szalai ve takım arkadaşlarıyla tanıştı
17:47 Kahramanmaraş'ta 8 kişinin yaşamını yitirdiği uçağın düşme anı kamerada
17:11 Damatlık ve gelinlik yerine Galatasaray forması giydiler
16:57 "Soğuk Çay" tartışması kanlı bitti! İşletme sahibi, tartıştığı kadını öldürdü
16:52 Üst geçidi kullanmadığı için Cuma namazına giderken hayatını kaybetti!
16:46 Messi'nin burnunu sildiği peçete satışa çıktı! Değeri 1 milyon Arjantin pesosu (10 bin dolar)
16:44 Kahramanmaraş'ta düşen uçak alev alev yandı! Görüntüler helikopter kamerasında
16:33 Min-Jae Kim transferi sonrası Fenerbahçe, Güney Kore gündeminde!
16:17 Bergen'i kimin canlandıracağı sonunda belli oldu! Bergen filminin yeni başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah oldu
16:16 Manchester United beğeni topladı! Bruno 60 dakikada 3 gol attı, Pogba 68 dakikada 4 asist yaptı
Son Dakika: ABD, Kabil'deki büyükelçiliğini boşaltmaya başladı Son Dakika: ABD, Kabil'deki büyükelçiliğini boşaltmaya başladı         
07:33
Kaçırdığı sevgilisiyle yürürken ailesine denk geldi! Linç edilmekten polis kurtardı Kaçırdığı sevgilisiyle yürürken ailesine denk geldi! Linç edilmekten polis kurtardı         
00:01
Uçak kazasında kahreden detay! Elazığlı pilot, babasının yanına defnedilmek istediğini vasiyet etmiş Uçak kazasında kahreden detay! Elazığlı pilot, babasının yanına defnedilmek istediğini vasiyet etmiş         
22:30
Rüzgar Erkoçlar ameliyat sürecini ilk kez anlattı: Sudan çıkmış balığa döndüm Rüzgar Erkoçlar ameliyat sürecini ilk kez anlattı: Sudan çıkmış balığa döndüm         
22:14
Sel mağduru vatandaşlar yıkımın büyük olmasının nedenini anlattı: Tomruklar füze gibi evleri deldi Sel mağduru vatandaşlar yıkımın büyük olmasının nedenini anlattı: Tomruklar füze gibi evleri deldi         
21:10
Pembe bikinisiyle paylaşım yapan Şeyma Subaşı: Vücudum her zaman çok iyiydi Pembe bikinisiyle paylaşım yapan Şeyma Subaşı: Vücudum her zaman çok iyiydi         
21:08
ABD'li ünlü oyuncu Brooke Shields'ten ağızları açık bırakan bekaret itirafı ABD'li ünlü oyuncu Brooke Shields'ten ağızları açık bırakan bekaret itirafı         
18:13
"Soğuk Çay" tartışması kanlı bitti! İşletme sahibi, tartıştığı kadını öldürdü         
16:57
Sular altında kalan dairede bir çanta dolusu ziynet eşyası bulundu Sular altında kalan dairede bir çanta dolusu ziynet eşyası bulundu         
14:35
Arife öğretmeni öldüren katil zanlısı cezaevinde felç geçirdi Arife öğretmeni öldüren katil zanlısı cezaevinde felç geçirdi         
14:35
En Son Babalar Duyar dizisinin çocuk oyuncusu büyüdü! Jale Azaklı Özkan anne oldu En Son Babalar Duyar dizisinin çocuk oyuncusu büyüdü! Jale Azaklı Özkan anne oldu         
12:19
Rize Valisi'nin 3.7 milyonluk makam aracı sosyal medyada gündem oldu! Yerden yere vuruyorlar Rize Valisi'nin 3.7 milyonluk makam aracı sosyal medyada gündem oldu! Yerden yere vuruyorlar         
12:17
Cinayetten suçlaması ile tutuklandı, beraatı sonrası cinayete kurban gitti Cinayetten suçlaması ile tutuklandı, beraatı sonrası cinayete kurban gitti         
11:33
Elçin Sangu'nun yeni imajı Sinem Kobal'a benzetildi Elçin Sangu'nun yeni imajı Sinem Kobal'a benzetildi         
11:09
Tomrukların köprüyü tıkaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi Tomrukların köprüyü tıkaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi         
10:51
Burun estetiği sonucu hayatı kararan kadının doktoru: Düğün hediyem olsun Burun estetiği sonucu hayatı kararan kadının doktoru: Düğün hediyem olsun         
09:42
Eğlenmeye gittiği gazinoda kız arkadaşının çalıştığını öğrendi! Öfkeden deliye dönüp mekanı kurşun yağmuruna tuttu Eğlenmeye gittiği gazinoda kız arkadaşının çalıştığını öğrendi! Öfkeden deliye dönüp mekanı kurşun yağmuruna tuttu         
08:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2021 08:34:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Koronavirüs servisinde yatan herkes aşısız ya da eksik aşılıydı' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement