"Koronavirüs sessizliği"
6 saat önce
Hatay'dan boş sokak görüntüleri Afyonkarahisar'daki belediye kamerasından cadde ve sokak görüntüsü HATAY/AFYONKARAHİSAR - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına uyulması ve 65 yaş ile üstündekilere getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonucu sokaklar boş kaldı.
Hatay'dan boş sokak görüntüleri
Afyonkarahisar'daki belediye kamerasından cadde ve sokak görüntüsü HATAY/AFYONKARAHİSAR - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına uyulması ve 65 yaş ile üstündekilere getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonucu sokaklar boş kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 04:20 Kaynak: AA
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