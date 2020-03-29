"Koronavirüs sessizliği"
6 saat önce
Kent merkezinden boş sokak ve caddeler KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde Kal Türkiye" çağrısına uyuldu.
Kent merkezinden boş sokak ve caddeler KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde Kal Türkiye" çağrısına uyuldu.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 07:19 Kaynak: AA
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