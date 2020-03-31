Koronavirüs sessizliği - Son Dakika

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına uyulması ve 65 yaş ile üstündekilere getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonucu 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı kısmen boş kaldı.