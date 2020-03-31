Koronavirüs sessizliği - Son Dakika

Koronavirüs sessizliği
6 saat önce
Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına uyulması ve 65 yaş ile üstündekilere getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonucu 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı kısmen boş kaldı.
Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına uyulması ve 65 yaş ile üstündekilere getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonucu 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı kısmen boş kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 01:00 Kaynak: AA
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