"Koronavirüs sessizliği"
6 saat önce
Bursa belediye kameralarından boş sokak görüntüleri Türkiye genelinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına uyuldu.
Bursa belediye kameralarından boş sokak görüntüleri Türkiye genelinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına uyuldu. 65 yaş ile üstündekilere ve 20 yaş ve altındakilere getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonucu sokaklar boş kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 02:42 Kaynak: AA
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