"Koronavirüs sessizliği"

Bursa belediye kameralarından boş sokak görüntüleri Türkiye genelinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına uyuldu. 65 yaş ile üstündekilere ve 20 yaş ve altındakilere getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonucu sokaklar boş kaldı.