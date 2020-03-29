"Koronavirüs sessizliği" (2)
6 saat önce
Belediye kamerasından yansıyan boş sokak görüntüleri ERZURUM - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına uyulması ve 65 yaş ile üstündekilere getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonucu sokaklar boş kaldı.
Belediye kamerasından yansıyan boş sokak görüntüleri ERZURUM - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına uyulması ve 65 yaş ile üstündekilere getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonucu sokaklar boş kaldı. (2)
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 06:34 Kaynak: AA
Son Dakika Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi Fatih Terim, tedavisinin ardından görevine geri dönecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'yla görüştü Fransa'da Kovid-19'un Evanjelik Kilisesinden yayıldığı ortaya çıktı