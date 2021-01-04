Koronavirüs sessizliği caretta carettalara yaradı - Son Dakika

Koronavirüs sessizliği caretta carettalara yaradı

04.01.2021 11:09

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında girişlerin belirli aralıklarla geçici yasaklandığı sahillerde ve denizlerde azalan insan hareketliliğinden dolayı bu sene yavru çıkışında rekor kıran caretta carettaların aynı dönemde ölüm ve yaralanma oranlarında da düşüş gözlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında girişlerin belirli aralıklarla geçici yasaklandığı sahillerde ve denizlerde azalan insan hareketliliğinden dolayı bu sene yavru çıkışında rekor kıran caretta carettaların aynı dönemde ölüm ve yaralanma oranlarında da düşüş gözlendi.

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki dünyaca ünlü İztuzu Plajı'nda, nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta carettalar, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezince (DEKAMER) sağlıklarına kavuşturulduktan sonra rehabilite edilerek doğal ortamına bırakılıyor.

Ortaca ilçesindeki Avrupa'nın en iyi caretta caretta koruma ve yuvalama alanlarından biri olan İztuzu sahili yakınında yer alan DEKAMER, 2008'den bu yana Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yaralı bulunan deniz kaplumbağalarının tedavisini yürütüyor.

Hastane ortamının sağlandığı merkezde kaplumbağalar, özenle tedavi ediliyor.

DEKAMER görevlilerince İztuzu'nda çeşitli önlemler alınırken, yumurtlama ve yavru çıkışlarının yaşandığı dönemde sahilde gece boyu tutulan nöbetle koruma çalışması yürütülüyor.

Ölüm ve yaralanma ihbar sayısı düştü, yuva ve yavrulama sayısı arttı

DEKAMER Başkanı ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, AA muhabirine, İztuzu Sahili'nde ve denizlerde geçtiğimiz yıl belirli aralıklarla Kovid-19 sessizliği yaşandığını söyledi.

İztuzu Plajı'nda "koruma kullanma dengesi" kapsamında yapılan çalışmalarla, kumsaldaki caretta carettaların çiftleşme ve yuvalama alanlarında önemli seviyede artış yaşandığını aktaran Kaska, bölgede denizlerde yaralanan caretta sayısında düşüş olduğunu bildirdi.

Kaska, bunun en önemli nedeninin denizlerde ve kumsallarda bu yıl insan hareketliliğinin az olmasından kaynaklandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu yıl kumsallarımız ve denizlerimiz Kovid-19 nedeniyle sakin olduğu için önceki yıllara göre daha az ölüm ve yaralanma ihbarı aldık. Merkezin kurulduğu 2008'den bugüne, başta Muğla kıyıları olmak üzere 423 yaralı deniz kaplumbağası getirildi. Bunlardan 227'si tedavisinin ardından doğal ortamına gönderildi. 2019'da merkezimize 63 yaralı caretta caretta gelirken, bu yıl bu sayı 49'a düştü. Bunlardan 22'si tedavilerinin ardından sularla buluştu. Geçen yıl 30, bu yıl ise 22 kaplumbağa öldü. Bu yıl yuva ve yavrulama sayısı arttı. İztuzu kumsalında yılların rekoru diyebileceğimiz 757 yuva sayısına ulaştık. Bu yuvalara 53 bin 18 yumurta bırakıldı, bunlardan 36 bin 746'sından yavru çıkışı gerçekleşti."

Merkeze getirilen her yaralı kaplumbağanın tedavisinin özenle yapıldığını anlatan Kaska, "Merkezi ziyaret edenlerin kaplumbağaların nasıl yaralandığını görmesini sağlıyoruz. Yaralıların kan analizlerini yapıyor, röntgenlerini çekiyoruz. Gerekirse yoğun bakım ünitelerinde tedavilerini sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaska, herkesin deniz canlılarına karşı duyarlı olması gerektiği uyarısında bulundu.

Koronavirüs sessizliği caretta carettalara yaradı
Koronavirüs sessizliği caretta carettalara yaradı
Koronavirüs sessizliği caretta carettalara yaradı
Koronavirüs sessizliği caretta carettalara yaradı

Caretta Caretta, Ortaca, Muğla, Vefat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Koronavirüs sessizliği caretta carettalara yaradı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ocakta kiralara en fazla yüzde 12,28 oranında zam yapılabilecek Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 455,5 liradan işlem görüyor Kim ne kadar zam alacak? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşları Son Dakika: Memurlar yüzde 7,36, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8,36 zam alacak Son dakika: Memur ve emeklinin maaşını belirleyecek olan 2020 enflasyonu yüzde 14,6 oldu Dul olduğu için kız vermediler! Ailelerin kavgasında bir kişi canından oldu Cem Yılmaz'ın "Belediyeden 2754 TL aldım" sözlerine Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt: Büyük oyunu bozduk Avrupa, Dağlık Karabağ'da savaşın sonucunu tayin eden Türk SİHA'ları için sıraya girdi
Rasim Ozan Kütahyalı, Falcao için uçak bileti aldı: Onurunla, şerefinle Türkiye'yi terk et Rasim Ozan Kütahyalı, Falcao için uçak bileti aldı: Onurunla, şerefinle Türkiye'yi terk et         
11:14
Evinde ölü bulunan Alp Kırşan'ın komşusu, ölmeden 4 gün önce internetten kelepçe siparişi vermiş Evinde ölü bulunan Alp Kırşan'ın komşusu, ölmeden 4 gün önce internetten kelepçe siparişi vermiş         
10:56
ABD'de aşı haberleri rahatlık getirdi: Artık her 6 saniyede 1 kişi koronavirüse yakalanıyor ABD'de aşı haberleri rahatlık getirdi: Artık her 6 saniyede 1 kişi koronavirüse yakalanıyor         
10:50
Hes Kablo Kayserispor, teknik direktör Samet Aybaba ile yollarını ayırdı Hes Kablo Kayserispor, teknik direktör Samet Aybaba ile yollarını ayırdı         
10:19
Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza yazılan kadın, gazetecileri AİHM ile tehdit etti Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza yazılan kadın, gazetecileri AİHM ile tehdit etti         
10:07
"Dur" ihtarına uymayan şüphelileri kaza da durduramadı! Nefes kesen operasyonla yakayı ele verdiler         
09:53
Hastaneye giderken nehre düştü, 2 saat boyunca kurtarılmayı bekledi Hastaneye giderken nehre düştü, 2 saat boyunca kurtarılmayı bekledi         
09:50
Sadakatsiz kocasının izinsiz görüntülerini mahkemeye veren kadına, Yargıtay'dan hükümsüzlük kararı Sadakatsiz kocasının izinsiz görüntülerini mahkemeye veren kadına, Yargıtay'dan hükümsüzlük kararı         
09:37
Devrim gibi karar: Kamu bankalarının tüm ATM'leri tek bir noktada toplanıyor Devrim gibi karar: Kamu bankalarının tüm ATM'leri tek bir noktada toplanıyor         
07:56
Herkes bunu merak ediyordu! İşte MasterChef Türkiye 2020'nin büyük ödülü Herkes bunu merak ediyordu! İşte MasterChef Türkiye 2020'nin büyük ödülü         
07:40
Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile aşk yaşadığını doğruladı Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile aşk yaşadığını doğruladı         
07:40
Fransa'nın 1 haftada sadece 450 kişiye koronavirüs aşısı yapması alay konusu oldu Fransa'nın 1 haftada sadece 450 kişiye koronavirüs aşısı yapması alay konusu oldu         
06:07
Son Dakika! Bakan Koca'dan SMA hastaları için başlatılan kampanyaya tepki: Buna hiç kimsenin alet olmaması gerekir Son Dakika! Bakan Koca'dan SMA hastaları için başlatılan kampanyaya tepki: Buna hiç kimsenin alet olmaması gerekir         
22:31
Cadde ortasında maske takmayan ve sigara içen turist grubunu polis affetmedi Cadde ortasında maske takmayan ve sigara içen turist grubunu polis affetmedi         
16:12
Mısır'da korona hastaları oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti! Görüntüler sosyal medyaya damga vurdu Mısır'da korona hastaları oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti! Görüntüler sosyal medyaya damga vurdu         
14:39
Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan: 15 Şubat sonrasında okullarda yüz yüze eğitime geçilebilir Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan: 15 Şubat sonrasında okullarda yüz yüze eğitime geçilebilir         
14:25
13 gündür aranan Gülsüm'ün cansız bedeni ormanlık alanda bulundu 13 gündür aranan Gülsüm'ün cansız bedeni ormanlık alanda bulundu         
14:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2021 11:24:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs sessizliği caretta carettalara yaradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei