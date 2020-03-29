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"Koronavirüs sessizliği" - KAYSERİ/DENİZLİ/ERZURUM/BODRUM/KONYA
6 saat önce
Kayseri, Denizli, Erzurum, Bodrum ve Konya'daki belediye kameralarından boş sokak görüntüleri KAYSERİ/DENİZLİ/ERZURUM/BODRUM/KONYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına uyulması ve 65 yaş ile üstündekilere getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonucu sokaklar...
Kayseri, Denizli, Erzurum, Bodrum ve Konya'daki belediye kameralarından boş sokak görüntüleri KAYSERİ/DENİZLİ/ERZURUM/BODRUM/KONYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına uyulması ve 65 yaş ile üstündekilere getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonucu sokaklar boş kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 03:29 Kaynak: AA
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