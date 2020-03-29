Son Dakika › Güncel › 'Koronavirüs sessizliği' - KONYA/SİVAS/MARMARİS/ERZURUM - Son Dakika
"Koronavirüs sessizliği" - KONYA/SİVAS/MARMARİS/ERZURUM
6 saat önce
Konya, Sivas, Marmaris, Erzurum'daki boş sokak görüntüleri KONYA/SİVAS/MARMARİS/ERZURUM - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına uyulması ve 65 yaş ile üstündekilere getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonucu sokaklar boş kaldı.
Konya, Sivas, Marmaris, Erzurum'daki boş sokak görüntüleri KONYA/SİVAS/MARMARİS/ERZURUM - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına uyulması ve 65 yaş ile üstündekilere getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonucu sokaklar boş kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 02:48 Kaynak: AA
Son Dakika Konya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 606'ya yükseldi Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Koronavirüse yakalanan 20 civarında polisimiz var Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 131'e, vaka sayısı ise 9217'ye yükseldi