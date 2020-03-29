"Koronavirüs sessizliği" - KONYA/SİVAS/MARMARİS/ERZURUM - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Koronavirüs sessizliği' - KONYA/SİVAS/MARMARİS/ERZURUM - Son Dakika

"Koronavirüs sessizliği" - KONYA/SİVAS/MARMARİS/ERZURUM

6 saat önce

Konya, Sivas, Marmaris, Erzurum'daki boş sokak görüntüleri KONYA/SİVAS/MARMARİS/ERZURUM - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına uyulması ve 65 yaş ile üstündekilere getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonucu sokaklar boş kaldı.

Konya, Sivas, Marmaris, Erzurum'daki boş sokak görüntüleri KONYA/SİVAS/MARMARİS/ERZURUM - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına uyulması ve 65 yaş ile üstündekilere getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonucu sokaklar boş kaldı.

Koronavirüs sessizliği - KONYA/SİVAS/MARMARİS/ERZURUM

Marmaris, Erzurum, Sivas, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 02:48 Kaynak: AA

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