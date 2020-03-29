"Koronavirüs sessizliği"- Uludağ
6 saat önce
Uludağ'dan güvenlik kamerası görüntüsü Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan yeni kararların ardından Uludağ'da da sessizlik hakim.
Uludağ'dan güvenlik kamerası görüntüsü Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan yeni kararların ardından Uludağ'da da sessizlik hakim.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 03:12 Kaynak: AA
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