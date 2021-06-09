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Koronavirüs sonrası ani işitme kaybı yaşanabilir - Son Dakika

Koronavirüs sonrası ani işitme kaybı yaşanabilir

09.06.2021 11:37
Koronavirüs sonrası ani işitme kaybı yaşanabilir, System.String[]

Kovid-19'un işitme sistemi üzerindeki etkileri ve ani işitme kayıpları hakkında açıklamalarda bulunan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr.

Kovid-19'un işitme sistemi üzerindeki etkileri ve ani işitme kayıpları hakkında açıklamalarda bulunan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Başak Çaypınar Eser, "Başlangıçta Kovid-19 bulguları daha çok geniz akıntısı, grip ve ateş şeklinde kendini gösterirken son dönemde özellikle gençlerde baş ağrısı ve ciddi eklem ağrısı yapan forma dönüşmüş durumdadır. Virüsün mutasyonlu formu gençlerde de ciddi enfeksiyon tablosu oluşturabiliyor ve ani işitme kaybı yaşanabiliyor" dedi.

Gençlerde Kovid-19'a bağlı ciddi enfeksiyon tablosu oluşabildiğine ve buna bağlı olarak ani işitme kaybı yaşanabildiğine dikkat çeken İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Başak Çaypınar Eser, "Kovid-19 hastalarda diğer viral enfeksiyonlar gibi kulak burun boğaz sisteminde sinir hasarına bağlı ani işitme kaybı görülebilir. Hasta kliniğe ani işitme kaybı şikayeti, işitmede azalma veya kulağında çınlama, uğultu ile gelebilir. Bunun dışında yüz felci yani periferik fasiyal sinir hasarı şeklinde de hastaları görebiliyoruz. Aslında hastaların bazıları Kovid-19 olduklarını bilmeden bu semptomlarla günlük hayatlarına devam edebiliyorlar" diye konuştu.

"TEDAVİ KONUSUNDA TEDİRGİNİZ"

Kovid-19 hastalarında uygulanan ani işitme kaybı tedavisi ile ilgili konuşan Eser şu ifadeleri kullandı:

"Kortizon tedavisinin henüz uygun olup olmadığı ile alakalı bir protokolün netleşmemesi söz konusu. Normal ani işitme kaybı ile gelen hastalarda kortizon tedavisi 1 mg/kg olarak başlarken Kovid-19 hastalarında bu şekilde tedaviye başlamak konusunda tedirgin olabiliyoruz. Sonuç olarak bu hastalığın mutasyonlu formu tekrar mutasyon geçirerek gücünü kaybedene kadar devam edecek, belki de yıllarca sürecek olan bu hastalıkla yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor."


Koronavirüs sonrası ani işitme kaybı yaşanabilir

Grip, Kbb, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Koronavirüs sonrası ani işitme kaybı yaşanabilir - Son Dakika


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