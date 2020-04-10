Koronavirüs sonrası Formula 1 başlangıcı için önemli açıklama

Formula 1'in efsane isimlerinden Ross Brawn, dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Formula 1 üzerindeki etkileriyle ilgili bir açıklama yaptı. Brawn, sezonu başlatmak için Formula 1 yönetimi olarak gerekeni yapacaklarını ifade etti.



SKY Sports'a konuşan Ross Brawn, Formula 1 sezonunu başlatmak için farklı senaryolar üzerinde durduklarını ifade ederken "Tarih verecek olursam Ekim ayı diyebilirim. Ekim ayına kadar sezona başlayabileceğimizi düşünüyorum ama kesin konuşmak lazım Yarışlar için 2021 yılını da beklemek zorunda kalabiliriz." şeklinde konuştu.



MİLYONLARCA İNSANI MUTLU EDEBİLİRİZ



Formula 1 ekiplerinin sağlık sorunlarıyla ilgili de konuşan Brawn, "Lojistik tarafı çok iyi planlamalıyız. Ekiplerin sağlık sorunu yaşamadan bu yarışlara dahil olması şart. Şunu da biliyoruz ki; şekilde sezonu başlatırsak yarışları takip edecek evlerinde kalan milyonlarca insanı mutlu edebiliriz" ifadelerini kullandı.







Formula 1 Dünya Şampiyonasında 2020 sezonunun ilk yarışı olan Avustralya Grand Prix'sinin ardından Bahreyn ve Vietnam GP'leri de ertelenmişti. Daha önce ertelenen Çin GP'siyle birlikte toplam 4 yarış ertelenmiş oldu.



15 Mart Pazar günü Melbourne'de bulunan Albert Park'ta yapılması beklenen sezonun ilk yarışı, sürücülerden gelen yoğun talep sonrası FIA ve F1 yönetimi tarafından iptal edilmişti. Bilindiği üzere McLaren takımı, bir çalışanının koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından yarıştan çekilmişti.