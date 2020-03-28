"Koronavirüs sonrası iş hayatını 7 değişiklik şekillendirecek" - Son Dakika
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"Koronavirüs sonrası iş hayatını 7 değişiklik şekillendirecek"

6 saat önce

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını sonrasında çalışma hayatında yaşanmasını öngördüğü 7 değişikliği sıralayan İnsan Kaynakları ve Yönetim Danışmanı Mehmet Eronat'a göre bu değişiklikler "karşılıklı güven, çeviklik, yeni yetenek ve becerilerin keşfi, yeni liderlik modeli, çalışma...

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını sonrasında çalışma hayatında yaşanmasını öngördüğü 7 değişikliği sıralayan İnsan Kaynakları ve Yönetim Danışmanı Mehmet Eronat'a göre bu değişiklikler "karşılıklı güven, çeviklik, yeni yetenek ve becerilerin keşfi, yeni liderlik modeli, çalışma modelinin dönüşümü, dijitalleşme ve çalışan davranışları" olacak.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılarak binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüsü tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor. Virüsün kontrol altına alınması ve çalışma hayatının normale dönmesinden sonra, iş ve çalışma hayatında ciddi değişikliklerin yaşanacağı tahmin ediliyor.

Mazars İnsan Kaynakları ve Yönetim Danışmanlığı Ortağı Mehmet Eronat, çalışma hayatında yaşanacağını öngördüğü 7 değişikliği şöyle sıraladı:

"KARŞILIKLI GÜVEN: Yaşanan salgın ve dünyada süregelen sosyal izolasyon döneminde şirketler ve çalışanlar birbirlerini test etme imkanı bulacaklar. Bu dönemde şirketler zor zamanlarda güvenebilecekleri çalışanlarını test ederlerken, çalışanlar da şirketlerinin, uzun yıllardır dile getirdiği "insana değer" odaklı söylemlerin doğru olup olmadığını test edecekler. Bu nedenle bazı şirketler ve çalışanları arasındaki güven duygusu güçlenirken, bazılarındaki güven duygusu ciddi anlamda zayıflayacak. Bu durum nedeniyle işgücü piyasasında pozitif ya da negatif yönde hareketlilikler yaşanacak.

ÇEVİKLİK: Uzun zamandır gündemde olan "Çevik şirketler, çevik çalışanlar" söyleminin, yaşanan deneyimle birlikte ne kadar uygulanabilir olduğu anlaşılmış olacak. Şirketler ve çalışanlar çeviklik konusundaki becerilerini ve organizasyonel değişim ihtiyaçlarını net bir şekilde görecekler. Bu dönemde eksikliklerini doğru tespit edip, dönüşüm ve gelişim tarafında kendilerine yatırım yapan şirketler ve çalışanlar bu süreçten güçlü bir şekilde çıkacak.

YENİ BECERİ VE YETENEKLERİN KEŞFİ: Bu dönemde şirketler ve çalışanlar şu ana kadar hiç fark etmedikleri yeni yeteneklerini keşfedecekler. Bugüne kadar ihtiyaç duymadıkları ve farkında olmadıkları yeteneklerinin keşfedilmesi ile yeni iş alanlarına ve yeni iş yapış modellerine göre bir değişim yaşanacak. Bu değişimle birlikte yeni yetkinlik ve becerilerin keşfedilmesiyle birlikte şirketlerde yeni yetkinlik modellerini oluşturulacak.

YENİ LİDERLİK: Yeni yetkinlik ve becerilerin keşfedilmesiyle birlikte şirketlerin ve çalışanların gözünde yeni bir lider modeli oluşacak. Bu model mevcut liderlerin kriz dönemindeki tutum ve davranışlarının, şirketler ve çalışanların üzerinde yarattığı etkiyle şekillenecek. Günümüzün liderlerinin bir kısmı bu süreçteki yönetim başarılarıyla yeni liderlik modelinin örnek figürleri haline dönüşecekken, bazıları da yeni dönemde lider olarak kalamayacak.

ÇALIŞMA MODELİ: Şu anda tüm dünya olarak deneyimlediğimiz uzaktan çalışma modeli daha da yaygınlaşacak ve çalışma hayatının yeni normali haline gelecek. Artık şirketler daha küçük ofislere ve mobil çalışanlara ihtiyaç duyarlarken, çalışanlar da öncelikli tercih olarak uzaktan çalışma ve esnek çalışma imkanını sunan şirketlerde çalışmayı tercih edecek. Toplantıların ve ortak çalışmaların online platform üzerinden yapılmasıyla özellikle beyaz yakadaki zaman kayıplarının önüne geçilecek.

DİJİTALLEŞME: Tüm şirketler dijitalleşmenin ne kadar önemli ve gerekli olduğunu anladıkları bu sürecin sonrasında, dijitalleşme konusundaki çalışmalarına ve yatırımlarına ağırlık verecek. Dijital dönüşüm projeleri, salgının yarattığı ekonomik hasarın atlatılması sonrasında şirketlerin gündemindeki ilk projeler olacak. Özellikle şirketlerde dijital dönüşüm alanında çalışan ve buna liderlik eden kişiler/ birimler daha da önemli hale gelecek.

ÇALIŞAN DAVRANIŞLARI: Çalışma hayatının içerisinde yer alan birçok insanda mental bir dönüşüm yaşanacak. Özellikle dünyada yaşanan bu zorlu süreç, çalışma hayatında yer alan insanların hayata ve çalışma hayatına olan bakış açılarını değiştirecek. Bu mental dönüşüm neticesinde kişilerin ve şirketlerin öncelik sıraları değişecek. Özellikle şirketlerin ve insanların değerleri ile ilgili yaşanacak dönüşüm şirketlerle çalışanlar arasındaki bağlılık ve iş ilişkilerini kökünden değiştirecek."


Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 09:24 Kaynak: DHA

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