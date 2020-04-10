KORONAVİRÜS SONRASI SİGARAYI BIRAKMAK İÇİN YEŞİLAY'A BAŞVURULAR ARTTI - Son Dakika
Son Dakika Güncel KORONAVİRÜS SONRASI SİGARAYI BIRAKMAK İÇİN YEŞİLAY'A BAŞVURULAR ARTTI - Son Dakika

KORONAVİRÜS SONRASI SİGARAYI BIRAKMAK İÇİN YEŞİLAY'A BAŞVURULAR ARTTI

10 dakika önce

KORONAVİRÜSE karşı uzmanlar sık sık temizlik kadar sigarayı bırakma uyarısında da bulunuyor.

KORONAVİRÜSE karşı uzmanlar sık sık temizlik kadar sigarayı bırakma uyarısında da bulunuyor. Bu dönemde Yeşilay'a sigara bırakmak isteyerek başvuranların sayısı artıyor. Günde 500-600 kişi Yeşilay'ın çağrı merkezini arayarak, bu konuda destek istiyor.

Yeşilay Başkanı Mücahit Öztürk, "Özellikle sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımız nasıl bir yardım istiyorlarsa bu konuda biz destek veriyoruz, onlara yol gösteriyoruz, adımları anlatıyoruz. Çünkü bu adım adım gerçekleşecek bir şeydir. Daha sonra eğer gerekli görürsek de psikoterapiye yine yönlendiriyoruz. Bütün bu hizmetleri online olarak yapıyoruz."dedi.

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) değerlendirmelerde bulunan Yeşilay Başkanı Mücahit Öztürk, en başta ellerimiz kadar akciğerlerimizi de temiz tutmamız gerektiği vurgusunu yaparak, "Hepimiz sigaranın insan bedenine olan zararlarını biliyoruz. Vücudumuzun birçok organına olan zararlarını biliyoruz. Ama içinde bulunduğumuz süreç içerisinde daha ön plana çıkan bir organımız var. Hepimizin çok korumak zorunda olduğu bir organımız var. O da akciğerlerimiz. Kurallardan bahsediyoruz, elimizi yıkayalım, dışarı çıkmayalım, evde kalalım, mesafeye dikkat edelim, bunlar çok çok önemli. Ancak unutmamamız gereken, hatırlamamız gereken çok önemli bir şey daha var. Ellerimizi temiz tuttuğumuz kadar akciğerlerimizi de temiz tutmak zorundayız" dedi.

"SİGARAYI BIRAKMAK İSTEYEN VATANDAŞLARIMIZ NASIL BİR YARDIM İSTİYORLARSA BU KONUDA BİZ DESTEK VERİYORUZ"

Öztürk, sigara bırakma konusunda verdikleri hizmetler konusunda şunları söyledi:

"Bu süreç tabii daha önemli bizim açımızdan farkındalık oluşturma çalışmalarımızı artırdık. Bizim bağımlılıklarla mücadelede tütün de özellikle ülkemizin en önemli sorunlarından birisi olduğu için tütüne yönelik de çalışmalarımız fazlaydı. Ancak bu son dönemde gelen bilgiler, salgının ilk etkili olduğu Çin'den daha sonra Avrupa'dan ve bizim ülkemizdeki bilim insanlarının verdiği bilgiler kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) dediğimiz hastalığa olan kişilerin gerçekten bu süreci çok sıkıntılı yaşadıkları. Bu hastalıkla ilintili tek bir madde biliyoruz biz; tütün ve tütün ürünleri yani sigara. Bu konuda halkımızı bilinçlendirmekle yetinmiyoruz, kamu spotlarımızla, sosyal medyadan verdiğimiz mesajlarla aynı zamanda Yeşilay'ın Yeşilay Danışmanlık Merkezi ismini verdiğimiz şu anda 41 tane aktif merkezi var. Bu merkezlerde tüm bağımlılıklarla mücadelede insanımıza tamamen ücretsiz danışmanlık veriyoruz. Bu dönemde de bu danışmanlığı dönemin özelliğine özgü daha çok sigaraya yönelik talepler fazla olduğu için bu alana doğru yoğunlaştık. Tabi ki hepimiz gibi bizler de evden çalışıyoruz. İnsanlarımız bizim hattımızı arayarak, çağrı merkezimizi arayarak bize ulaşabilirler, '444 79 75' bizim çağrı numaramızdır. Burada Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde görev yapan arkadaşlar bu hatlara cevap veriyorlar ve sizleri yönlendiriyorlar. Özellikle sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımız nasıl bir yardım istiyorlarsa bu konuda biz destek veriyoruz, onlara yol gösteriyoruz, adımları anlatıyoruz. Çünkü bu adım adım gerçekleşecek bir şeydir. Daha sonra eğer gerekli görürsek de psikoterapiye yine yönlendiriyoruz. Bütün bu hizmetleri online olarak yapıyoruz"

"HER GÜN NEREDEYSE 500-600'ÜN ÜZERİNDE TELEFON GELİYOR"

Mücahit Öztürk, koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından sigara bırakmak için Yeşilay'a yapılan başvuruların sayısı konusunda ise şöyle konuştu:

"Bu konuda telefon hattımıza gelen başvuruların önemli bir kısmı sigarayla ilgili olmaya başladı. Yani bizim aslında uyuşturucu madde teknoloji bağımlılığı, alkol, kumar gibi diğer alanlarda da çalışmalarımız var. Bütün baktığımızda sigara ile ilgili bize çok azdı normalde ama koronavirüs olayından sonra, bizim de sahaya çıkıp Yeşilay'ın mesajlarını vermemizden sonra şu anda neredeyse yüzde 90'nın üzerinde insanımız sigara ile ilgili bize başvuruyor ve bizden destek istiyorlar, kendilerine sigarayı bırakma konusunda psikososyal destek vermemizi istiyorlar. Bizim çağrı merkezimize şu anda her gün neredeyse 500-600'ün üzerinde telefon geliyor. Biz bunların daha da artacağını biliyoruz. Bunlara yönelik de şu anda altyapı çalışmamızı bitirdik. Birkaç gün içerisinde bu telefonların hepsine teker teker sağlıklı bir şekilde dönüp hizmet vermeye başlayacağız."

"BUNUNLA BİRLİKTE HAVA ALIYORUZ"

Sigarayı bırakma konusunda bazı vatandaşlar şunları söyledi:

Ramiz Demiz; "Evden dışarı çıkınca hava almaya, bununla birlikte hava alıyoruz. Bırakma taraftarıyız. Bunu kendi iradenle bırakacaksın, 'bıraktım' diyeceksin, bırakacaksın. Ben daha önce bıraktım. 3 gündür evden çıkmıyorum, yine çıkmayacaktım ama bankaya gidiyorum."

Neriman İlhan; "Sigara sadece koronavirüs için değil her şey için zararlı. Akciğerlerimizi, bağışıklık sistemimizi zayıflatıyor. Koronayı beklemeden bırakmak gerekiyor."

Songül Yılmaz; "Bence bu sigarayı bırakmak için güzel bir neden olabilir. Çünkü sigara neden oluyormuş, sigarayı bırakmak isteyenler de bunu ciddiye alıp bırakabilirler."

Funda Er Akpınar; "Keşke olsaydı, yok. Çok da korkmuyorum. Her zamanki felsefem şu; korktuğun başına muhakkak geliyor. Tedbiri alıyoruz takdiri Allah'tan. Sigarayı bırakmak gibi bir niyetim yok.

KORONAVİRÜS SONRASI SİGARAYI BIRAKMAK İÇİN YEŞİLAY'A BAŞVURULAR ARTTI

Yeşilay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 11:07 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Covid-19 için "yerli ve milli" test kitleri ve cihazı geliştiriliyor
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan sigara içenlere uyarı: Hastalığın ağır seyretme olasılığı 2.4 kat yüksek Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: 138 bin vatandaşımız koronavirüs karantinasında Korona virüsü umursamayan devlet başkanı yuhalandı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 11.30'da Türk Konseyi Toplantısı'nda konuşacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 11.30'da Türk Konseyi Toplantısı'nda konuşacak         
10:58
Havacılık devi Boeing, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor Havacılık devi Boeing, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor         
10:58
İstanbul Eczacı Odası Başkanı: İstanbul'da 7-8 meslektaşımız pozitif İstanbul Eczacı Odası Başkanı: İstanbul'da 7-8 meslektaşımız pozitif         
10:54
Salgın nedeniyle karantinada olan Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti Salgın nedeniyle karantinada olan Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti         
10:43
Zinedine Zidane, ailesinin memleketi Cezayir'de 5 yoğun bakım ünitesi yatağı bağışladı Zinedine Zidane, ailesinin memleketi Cezayir'de 5 yoğun bakım ünitesi yatağı bağışladı         
10:30
Hasan Çavuşoğlu: Fenerbahçe'den teklif gelirse, Erol Bulut'un yolunu gururla açarız Hasan Çavuşoğlu: Fenerbahçe'den teklif gelirse, Erol Bulut'un yolunu gururla açarız         
10:27
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek         
10:22
Son Dakika: Ocak'ta işsiz sayısı 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi oldu Son Dakika: Ocak'ta işsiz sayısı 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi oldu         
10:04
Türkiye, İngiltere'ye koronavirüs için yardım malzemesi yolladı Türkiye, İngiltere'ye koronavirüs için yardım malzemesi yolladı         
10:03
Son Dakika: Tarıma açılan Hazine arazilerinde ilk etapta 9 milyon metrekarelik alanda ekim yapılacak Son Dakika: Tarıma açılan Hazine arazilerinde ilk etapta 9 milyon metrekarelik alanda ekim yapılacak         
10:02
Cenk Tosun: Bence Alex ama büyüklerim Hagi'nin daha iyi olduğunu söylüyor Cenk Tosun: Bence Alex ama büyüklerim Hagi'nin daha iyi olduğunu söylüyor         
09:59
1 milyon lira ödülle aranan PKK'lı terörist yaralı ele geçirildi 1 milyon lira ödülle aranan PKK'lı terörist yaralı ele geçirildi         
09:57
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Yemen'e de sıçradı Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Yemen'e de sıçradı         
09:45
Koronavirüsü yenen Burak Akkul, uyutulma yöntemiyle hastalıktan kurtuldu Koronavirüsü yenen Burak Akkul, uyutulma yöntemiyle hastalıktan kurtuldu         
09:43
Evde saç kesimi nasıl yapılır? Ünlü erkek berberi Şükrü Dudu, uygulamalı anlattı Evde saç kesimi nasıl yapılır? Ünlü erkek berberi Şükrü Dudu, uygulamalı anlattı         
09:42
Koronavirüs ile bu şekilde mücadele zor! Avcılar'daki Emekliler Parkı dolup taşıyor Koronavirüs ile bu şekilde mücadele zor! Avcılar'daki Emekliler Parkı dolup taşıyor         
09:30
Güney Kıbrıs'ta hemşireler isyan etti: Protokollere uyulmuyor Güney Kıbrıs'ta hemşireler isyan etti: Protokollere uyulmuyor         
09:26
Talisca, Beşiktaşlı yöneticiye telefon açtı ve geri dönmek istediğini söyledi Talisca, Beşiktaşlı yöneticiye telefon açtı ve geri dönmek istediğini söyledi         
09:22
Courtois'nın eski sevgilisi Sara Soldati, Juventus'a olan desteği ile adından söz ettiriyor Courtois'nın eski sevgilisi Sara Soldati, Juventus'a olan desteği ile adından söz ettiriyor         
09:11
Mauro Icardi ve güzel eşinin 21 milyonluk karantina evi görenleri hayran bıraktı Mauro Icardi ve güzel eşinin 21 milyonluk karantina evi görenleri hayran bıraktı         
09:03
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da basın açıklaması yapacak Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da basın açıklaması yapacak         
08:57
Erdoğan'ın talimatını verdiği koronavirüs yasasıyla vatandaşları rahatlatacak ekonomik düzenlemeler Meclis'e geliyor Erdoğan'ın talimatını verdiği koronavirüs yasasıyla vatandaşları rahatlatacak ekonomik düzenlemeler Meclis'e geliyor         
08:50
Diagne'nin sosyal medyada bir kadına sorduğu cinsel ilişki sorusu büyük tepki çekti Diagne'nin sosyal medyada bir kadına sorduğu cinsel ilişki sorusu büyük tepki çekti         
08:49
Avukat Serdar Öktem, sokağa çıkanlar için Avukat Serdar Öktem, sokağa çıkanlar için "Geberin" diyen Kerimcan Durmaz hakkında suç duyurusunda bulundu         
08:35
Meral Akşener: Bilim Kurulu tam karantina istedi, Erdoğan bunu reddetti Meral Akşener: Bilim Kurulu tam karantina istedi, Erdoğan bunu reddetti         
08:18
Survivor Sercan, Nisa için aç kalmayı göze aldı: Ona kıyamıyorum, yesin Survivor Sercan, Nisa için aç kalmayı göze aldı: Ona kıyamıyorum, yesin         
07:55
İçişleri Bakanlığı, CHP'li Eskişehir Belediyesi'nin aşevi hesabını bloke etti İçişleri Bakanlığı, CHP'li Eskişehir Belediyesi'nin aşevi hesabını bloke etti         
07:34
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz: Şu anda 2 koronavirüs var, ikincisi mutasyon ile oluştu Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz: Şu anda 2 koronavirüs var, ikincisi mutasyon ile oluştu         
07:23
Putin koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti Putin koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti         
07:17
ABD'de korkutan araştırma sonucu: Atık sularda beklenenden fazla koronavirüs tespit edildi ABD'de korkutan araştırma sonucu: Atık sularda beklenenden fazla koronavirüs tespit edildi         
06:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2020 11:18:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KORONAVİRÜS SONRASI SİGARAYI BIRAKMAK İÇİN YEŞİLAY'A BAŞVURULAR ARTTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]