Koronavirüs sonrası siparişler Türkiye'ye dönüyor - Son Dakika
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Koronavirüs sonrası siparişler Türkiye'ye dönüyor

6 saat önce

Çin'de ortaya çıkan ve hızla yayılan yeni tip koronavirüs sonrası kişiye özel tasarım kıyafetlerin ve ünlü markaların tasarım talepleri Türkiye'ye döndü.

Koronavirüs sonrası siparişler Türkiye'ye dönüyor, System.String[]

Çin'de ortaya çıkan ve hızla yayılan yeni tip koronavirüs sonrası kişiye özel tasarım kıyafetlerin ve ünlü markaların tasarım talepleri Türkiye'ye döndü.


Çin'in Hubei eyaletinin 11 milyon nüfuslu Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs gündelik hayat kadar ülkenin birçok sektörü dahil tekstil sektörünü de vurdu. 70 bini aşan vaka sayısı nedeniyle bölge ile iş yapma konusunda tereddütte olan birçok moda devi ve tasarımcının yeni adresi Türkiye oldu.


Dünyaca ünlü Türk modacı Barış Avcı, gelinlik, gece kıyafeti, abiye gibi haute couture kıyafetlerini Çin'de diktiren birçok önemli markanın artık özel tasarımlarını Türkiye'de yaptırmaya başladıklarını açıkladı. Deneyimli modacı, "Özellikle koronovirüs sonrası Türkiye'ye Ortadoğu, Avrupa ve ABD'den birçok yeni sipariş gelmeye başladı. Çin'de koleksiyonlarını üreten firmalar şu anda virüs kaynaklı ciddi bir tedirginlik içinde. Bu yüzden onlar için güvenli liman olan Türkiye'ye yöneldiler. Bunun yanında kendisini dünyaya ispatlamış birçok Türk modacı ve tekstil tasarımcısından şu anda özel ve hazır koleksiyon talepleri var" ifadelerini kullandı.


Çin'de üretimin durmasıyla birlikte özellikle Türkiye'de daha önce piyasayı ele geçiren Çin menşeli gelinliklerin yerini artık yerli üretim gelinliklerin aldığını belirten Avcı, "İç piyasadaki yerlileşmenin yanı sıra, yılın ikinci yarısıyla özellikle ihracat anlamında gerçekten ciddi sıçramalar gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin virüs ortamı sonrası Ortadoğu, Asya, ABD ve Avrupa'dan gelecek bu talebi iyi karşılaması durumunda ciddi bir dışa açılım hamlesi olacak. Dünyanın en önemli kaliteli tekstil üreticileri arasında bulunan Türkiye, özellikle kişiye özel dikilen kıyafetler konusunda pastadan önemli bir pay almayı başaracak" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Hubei, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:35 Kaynak: İHA
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