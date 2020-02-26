Koronavirüs sporu da durdurma noktasına getirdi - Son Dakika
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Koronavirüs sporu da durdurma noktasına getirdi

6 saat önce

İtalya'da maçlar ya erteleniyor ya da seyircisiz oynatılıyorEuro2020 için evsahipliği yapacak ülkelerde virüs için garanti verilemezse şehirler değiştirilecekOlimpiyatların ise Tokyo'da yapılıp yapılamayacağına veya başka ülkeye alınıp alınmayacağına Mayıs ayında Uluslararası Olimpiyat...

Koronavirüs sporu da durdurma noktasına getirdi, System.String[]

İtalya'da maçlar ya erteleniyor ya da seyircisiz oynatılıyor

Euro2020 için evsahipliği yapacak ülkelerde virüs için garanti verilemezse şehirler değiştirilecek

Olimpiyatların ise Tokyo'da yapılıp yapılamayacağına veya başka ülkeye alınıp alınmayacağına Mayıs ayında Uluslararası Olimpiyat Komitesi karar verecek

Esma ÇAKIR, Milano DHA

Tüm dünyada endişe yaratan ve ciddi tedbirler alınmasına sebebiyet veren koronavirüs sporu da durdurma noktasına getirdi.

Koronavirüs nedeniyle peş peşe ölümlerin yaşandığı İtalya'da salgın önlemleri giderek sıklaşıyor. Salgının en çok vurduğu bölgelerden birinde bulunan Milano'nun meşhur moda haftası da bundan nasibini aldı. Bir çok ünlü moda evi defilesini seyircisiz yaptı.

Bu arada Kuzey bölgelerde görülen vakalar nedeniyle Serie A'nın 26'ncı haftasındaki 6 maçın koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacağı, 3 maçın da ertelendiği açıklandı.

Ölümlere sebep olan virüs İtalya'da ayrıca paralimpik yüzme yarışları iptal edildi. Japonya'da ise 15 Mart'a kadar ligler ertelendi.

Haziran - Temmuz'da oynanacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası Euro2020'e kısa süre kalırken virüs için garanti veremeyen şehirler değiştirilecek. Tokyo'da Temmuz-Ağustos'ta organize edilecek olimpiyatların ise yapılıp yapılamayacağına veya başka ülkeye alınıp alınmayacağına Mayıs ayında Uluslararası Olimpiyat Komitesi karar verecek.

Koronavirüs paniği nedeniyle çok sayıda otel rezervasyonunun iptal edildiği Milano sokaklarında bir sakinlik de göze çarpıyor. Kent halkı, paniğe kapılanlar ve endişe duymadan gündelik hayatına devam edenler arasında ikiye bölünmüş durumda.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-DHA muhabirinin anonsu

-Milano'daki insanlarla röportajlar

-Maske ile dolaşanlardan detaylar

-Boş sokaklardan görüntüler


Koronavirüs, İtalya, Tokyo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:12 Kaynak: DHA
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