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Koronavirüs stokçuluğuna radikal önlem: Bir şişe el temizleme jeli 5, ikinci şişe 134 euro
6 saat önce
Danimarka'da bir süper market koronavirüs stokçuluğunun önüne geçmek için radikal bir önlem aldı: Bir şişe el temizleme jeli 5,5 eurodan satılırken, ikinci şişenin fiyatı 134 euro olarak belirlendi
Koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın pek çok ülkesinde insanlar alışveriş merkezlerine akın ederek ihtiyaçlarından fazlasını stoklamaya başladı. En çok rağbet gören ürünlerin başında el temizleme jeli, tuvalet kağıdı ve makarna geliyor. Rafların boşalmasıyla birçok insan ihtiyacı olmasına rağmen bu ürünlere ulaşamıyor.
Danimarka'da bir süpermarket yaşanan bu durumun önüne geçmek için radikal bir fiyat uygulamasına başvurdu. El temizleme jellerini 5.5 euroya (38 TL) satan market, ikinci ve sonraki her jelin fiyatını 134 euro (935 TL) olarak belirledi.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 07:58
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