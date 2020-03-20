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Koronavirüs: Süper taşıyıcı ne demek? Kimler bu sınıfa giriyor?
31 dakika önce
Bilim insanları bir yeni tip koronavirüs taşıyıcısının virüsü ortalama 3,3 kişiye bulaştırdığını tahmin ediyor. Fakat "süper taşıyıcı" olarak adlandırılan bazı bireyler kendileri herhangi bir semptom göstermese bile hastalığı bu ortalamanın çok üzerindeki insana bulaştırabiliyor
Bilim insanları bir yeni tip koronavirüs taşıyıcısının virüsü ortalama 3,3 kişiye bulaştırdığını tahmin ediyor. Fakat "süper taşıyıcı" olarak adlandırılan bazı bireyler kendileri herhangi bir semptom göstermese bile hastalığı bu ortalamanın çok üzerindeki insana bulaştırabiliyor.
Süper taşıyıcı ne demek? Kimlere süper taşıyıcı deniyor?
Covid-19'un nasıl bulaştığı tam olarak bilinmiyor ama koronavirüs ailesindeki diğer hastalıklar gibi ağız ve burundan çıkan damlacıklar yoluyla farklı organizmalara yayıldığına inanılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 08:28
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