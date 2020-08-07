Koronavirüs şüphelileri taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışma anı kamerada - Son Dakika

BURSA'da, koronavirüs şüphelisi 2 hastayı taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışma anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Kaza, geçen çarşamba akşamı merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Kavşağı'nda meydana geldi. Koronavirüs şüphelisi Kübra Y. ile 6 aylık oğlu Şaban Y.'yi taşıyan ve kırmızı ışıkta sirenleri çalmadan geçen Süleyman A. yönetimindeki 16 SHH 90 plakalı ambulans, Habib Y. idaresindeki 16 CFG 89 plakalı otomobille, çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araç sürücüleri hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralıları ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza anı kavşakta bulunan Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kamerasınca anbean kaydedildi.