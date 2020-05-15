Koronavirüs şüphesi banka kapattırdı - Son Dakika

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Bu sahnede tacize uğradığını iddia etti! İşte unutulmayan skandallar

Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor

Merve Boluğur: Bir erkekte en çok aura, saç rengi ve ses tonuna dikkat ederim