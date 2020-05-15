KAHRAMANMARAŞ'ta, bir banka şubesinde müşteri A.E. baygınlık geçirdi. Hstaneye kaldırılan A.E.'nin 2 gün önce koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvurduğu ortaya çıkınca banka şubesi geçici süreliğine kapatıldı.
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16.05.2020 04:02:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs şüphesi banka kapattırdı - Son Dakika