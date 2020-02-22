Koronavirüs şüphesiyle Ascoli - Cremonese maçı ertelendi! - Son Dakika
Son Dakika Spor Koronavirüs şüphesiyle Ascoli - Cremonese maçı ertelendi! - Son Dakika Spor

Koronavirüs şüphesiyle Ascoli - Cremonese maçı ertelendi!

7 saat önce

Spor Arena Dış Haberler | Dünya genelinde yaklaşık 2 bin kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüs, İtalya'da spor müsabakalarını da etkiledi.

Koronavirüs şüphesiyle Ascoli - Cremonese maçı ertelendi!, System.String[]

Spor Arena Dış Haberler | Dünya genelinde yaklaşık 2 bin kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüs, İtalya'da spor müsabakalarını da etkiledi.


İtalya Serie B'de bugün saat 17.00'da oynanması gereken Ascoli - Cremonese müsabakası, koronavirüs şüphesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.


Karşılaşmanın oynanacağı Lombardia bölgesinde koronavirüs vakaları görülmüş ve alınan önlemlerin yetersiz olduğuna kanaat getirilmişti.


Mücadelenin yeni tarih ve saatine ilişkin federasyondan henüz bir açıklama gelmedi.


İtalya'da şu ana dek Lombardiya ve Veneto bölgelerindeki 42 amatör müsabaka ve bir Serie C maçı, virüs tehditi sebebiyle ertelenmiş durumda.


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İtalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 05:41 
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