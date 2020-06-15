Koronavirüs şüphesiyle getirildikleri hastanede 4 doktoru darbettiler - Son Dakika

Koronavirüs şüphesiyle getirildikleri hastanede 4 doktoru darbettiler
Koronavirüs şüphesiyle getirildikleri hastanede 4 doktoru darbettiler AFYONKARAHİSAR'da koronavirüs şüphesiyle hastaneye getirilen 2 kişi, 4 doktoru darbedip, tehdit etti.
Koronavirüs şüphesiyle getirildikleri hastanede 4 doktoru darbettiler
AFYONKARAHİSAR'da koronavirüs şüphesiyle hastaneye getirilen 2 kişi, 4 doktoru darbedip, tehdit etti. Darp raporu alan 4 doktorun şikayetçi olduğu 2 saldırgan gözaltına alındı.
Olay, saat 02.30 sıralarında Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Covid Tecrit Bölümü'nde meydana geldi. Koronavirüs (Covid-19) şüphesiyle hastaneye getirilen ve alkollü olduğu öne sürülen G.Y.C. ve Y.A.'ya test yapıldı. Sonuçları temiz çıkan G.Y.C. ve Y.A., saldırgan tavırlar sergilemeye başladı. Bunun üzerine nöbetçi doktorlar Serkan Özdemir, Mert Bozok, Murat Cimbar ve Caner Tonkaz, şüphelileri sakinleşmeleri yönünde uyardı. Buna karşı çıkan 2 saldırgan, 4 doktoru darbetti. Daha sonra saldırganlardan biri doktorları, "Bir kamyon adam yığarım. Bu nasıl hastane? Pompalı tüfek getiririm, sizi tararım" diyerek tehdit etti. 2 şüpheli daha sonra olay yerinden hızla uzaklaştı.
Saldırı sonucunda yaralanan doktorlar Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne gönderildi. Acil serviste yapılan tetkikler sonucunda doktorların boyun, yüz ve kollarında yumruk darbelerine bağlı kızarıklıklar olduğu belirtildi. Darp raporu alan ve beyaz kod uyarısı veren doktorların şikayetçi olduğu G.Y.C. ve Y.A. polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi
Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 12:33 Kaynak: DHA
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