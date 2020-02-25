Son Dakika › Güncel › 'Koronavirüs' şüphesiyle gözlem altında olan şoförün sağlık durumu iyi (2) - Son Dakika
'Koronavirüs' şüphesiyle gözlem altında olan şoförün sağlık durumu iyi (2)
6 saat önce
SONUÇ NEGATİF ÇIKTIMardin'in Kızıltepe ilçesinde, geçen hafta İran'dan geldikten sonra yüksek ateş şikayetiyle başvurduğu hastanede dün koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınan Türk şoför D.T.'den alınan numuneler, Ankara'da laboratuvarda incelendi.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:18 Kaynak: DHA
SONUÇ NEGATİF ÇIKTI
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, geçen hafta İran'dan geldikten sonra yüksek ateş şikayetiyle başvurduğu hastanede dün koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınan Türk şoför D.T.'den alınan numuneler, Ankara'da laboratuvarda incelendi. Yapılan testlerin sonucu negatif çıktı. Sağlık durumu iyi olan D.T.'nin bugün taburcu edileceği belirtildi.
Son Dakika Koronavirüsle mücadele eden İran'da 5,5 milyondan fazla stoklanmış maske ele geçirildi Niğde'de İran'dan kaçak gelen 2 göçmen koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Koronavirüs sonrası ünlü markaların tasarım talepleri Türkiye'ye döndü Niğde'de koronavirüs şüphesi