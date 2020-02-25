'Koronavirüs' şüphesiyle gözlem altında olan şoförün sağlık durumu iyi (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Koronavirüs' şüphesiyle gözlem altında olan şoförün sağlık durumu iyi (2) - Son Dakika

'Koronavirüs' şüphesiyle gözlem altında olan şoförün sağlık durumu iyi (2)

6 saat önce

SONUÇ NEGATİF ÇIKTIMardin'in Kızıltepe ilçesinde, geçen hafta İran'dan geldikten sonra yüksek ateş şikayetiyle başvurduğu hastanede dün koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınan Türk şoför D.T.'den alınan numuneler, Ankara'da laboratuvarda incelendi.

'Koronavirüs' şüphesiyle gözlem altında olan şoförün sağlık durumu iyi (2), System.String[]

SONUÇ NEGATİF ÇIKTI

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, geçen hafta İran'dan geldikten sonra yüksek ateş şikayetiyle başvurduğu hastanede dün koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınan Türk şoför D.T.'den alınan numuneler, Ankara'da laboratuvarda incelendi. Yapılan testlerin sonucu negatif çıktı. Sağlık durumu iyi olan D.T.'nin bugün taburcu edileceği belirtildi.


Kızıltepe, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:18 Kaynak: DHA
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