Koronavirüs şüphesiyle gözlem altında tutulanlar taburcu ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüs şüphesiyle gözlem altında tutulanlar taburcu ediliyor - Son Dakika

Koronavirüs şüphesiyle gözlem altında tutulanlar taburcu ediliyor

7 saat önce

Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla 25 Şubat'ta İran'dan Türkiye'ye getirilen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle gözlem altına alınan vatandaşlardan Kum ve Meşhed öyküsü olmayanların bir kısmı taburcu edildi.

Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla 25 Şubat'ta İran'dan Türkiye'ye getirilen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle gözlem altına alınan vatandaşlardan Kum ve Meşhed öyküsü olmayanların bir kısmı taburcu edildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, koronavirüs şüphesiyle gözlem altında tutulan ve Kum ve Meşhed öyküsü bulunmayan vatandaşlardan bazıları, test sonuçlarının ikinci kez negatif çıkması üzerine Zekai Tahir Burak Hastanesi ve Tıbbi Gözlem Kliniği'nde geçirdikleri bir haftanın ardından araçla evlerine gönderildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'dan uçakla getirilen ve gözlem altında alınan vatandaşlardan bazılarının, 14 günlük gözlem süresini evlerinde tamamlamaları şartıyla taburcu edileceğini bildirdi.

Tahran- İstanbul seferini yapan THY uçağı, yeni tip koronavirüs şüphesi taşıyan yolcular nedeniyle Esenboğa Havalimanı'na inmiş, mürettebatla birlikte 142 kişi tedbir amacıyla Zekai Tahir Burak Hastanesi ve Tıbbi Gözlem Kliniği'nde gözlem altına alınmıştı.

Koronavirüs şüphesiyle gözlem altında tutulanlar taburcu ediliyor

Türkiye, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:11 Kaynak: AA
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