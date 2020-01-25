Koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvuran Çinli turistte vertigo çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvuran Çinli turistte vertigo çıktı - Son Dakika

Koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvuran Çinli turistte vertigo çıktı

6 saat önce

Konya'da koronavirüs belirtileri gösterdiği şüphesiyle hastaneye başvuran ve karantinaya alınan Çinli kadın turiste benign pozisyonel vertigo tanısı konuldu.

Koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvuran Çinli turistte vertigo çıktı, System.String[]

Konya'da koronavirüs belirtileri gösterdiği şüphesiyle hastaneye başvuran ve karantinaya alınan Çinli kadın turiste benign pozisyonel vertigo tanısı konuldu.

Alınan bilgiye göre, Çin uyruklu kadın turist, baş dönmesi, bulantı ve kusma şikayetiyle Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisine başvurdu.

Doktorlar kadın turisti koronavirüs taşıyabileceğinden şüphelenerek karantinaya aldı.

Gün içinde bir süre karantinada kalan kadın turistte, yapılan muayene, tahlil ve tetkikler sonucunda koronavirüse rastlanmadı.

Benign pozisyonel vertigo teşhisi konulan Çinli turistin, tedavisinin ardından taburcu edileceği öğrenildi.

Çin'de 12 Aralık'ta Hubey eyaletinin Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) dolayısıyla şimdiye kadar 1287 kişi etkilendi, 41 kişi hayatını kaybetti.

ABD'de 2 kişide olmak üzere, Avrupa'da Fransa ve Asya'da bazı ülkelerde de vakaların tespit edilmesi salgının hızla yayılması endişelerini artırdı.

Çin ana karası dışında, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 5, Makau Özel İdari Bölgesi'nde 2, Tayvan'da 3, Tayland'da 4, Japonya'da 2, Güney Kore'de 2, ABD'de 2, Singapur'da 3, Nepal'de 1, Fransa'da 2 enfekte vaka tespit edildi. Ayrıca Japonya'dakilerden 1, Tayland'daki vakalardan 2'si iyileşti.

NCoV'in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken virüs ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde de ölüme yol açabiliyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, turist, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:32 Kaynak: AA
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