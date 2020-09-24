Koronavirüs süreci, okul kantincilerini de mağdur etti - Son Dakika

SİVAS'ta okul kantini işletmecileri, koronavirüs nedeniyle eğitim ve öğretime verilen aradan olumsuz etkilendiklerini belirterek, destek istedi. Kantinciler, kredi destek ödemelerinin ertelenmesini ve yeni kredi taleplerini dile getirdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde okulların 13 Mart'tan itibaren kapatılmasıyla, kantin işletmeleri de faaliyetlerini durdurdu. O tarihten bu yana 6 ayı aşkın süredir iş yapamayan kantin işletmecileri, ekonomik anlamda büyük sıkıntı yaşadıklarını belirterek, yardım istedi. Kısmen eğitime başlayan okullarda, kantinlerin tekrar açılmaması da süreci uzattı. Sivas'ta bir araya gelen işletmeciler, yaptıkları açıklamayla mağduriyetlerini anlattı.

Sivas Kantin İşletmecileri Derneği Başkanı Eyüp Çelik (45), okulların kapanmasıyla yaklaşık 7 aydır iş yapamadıklarını belirterek, "Devletimizin verdiği 25 bin lira kredi ve yakınlarımızın desteği ile yaşamaya çalışıyoruz. Bu kredinin ise geri ödemesi ekim ayında başlayacak. Bu kredi ödemelerinin pandemi süreci bitimine kadar ertelenmesini devletimizden rica ediyoruz. Geçimimizi sağlamak için yine devletimizden 50 bin liralık hibe desteği bekliyoruz ve pandemi süreci geçene kadar yaklaşık 2 yıl geri ödemesiz olmasını talep ediyoruz. Şu anda ilkokul birinci sınıflar ve anaokulları açıldı ancak kantinlerimiz açılmadı. Kantincilerimizin 7 aydır hiçbir geliri yok. Ayrıca işletmecilerin sosyal güvenlik ödemeleri de birikti. Biz devletimizden bir can suyu bekliyoruz. 13 Mart'ta okullar kapandığında elimizde ürünlerimiz kaldı ve toptancıya iade edemedik. Toptancı kapalı ürünlerimizi alıp, açık olan ürünlerimizi almadı. Açık olan ürünlerimiz kantinlerimizde torbalar içinde duruyor. Sadece bu ürünlerden kişi başı 2 ile 5 bin lira arasında zararımız var" dedi.'BAŞKA İŞE BAŞVURU YAPAMIYORUZ'Kantin işletmecilerinden Hasan Güler (45) ise pandemi sürecinden en çok etkilenen sektörlerin başında geldiklerini belirterek, "4-B sigorta kapsamında vergi mükellefiyetimiz olduğundan İŞKUR 'a başka bir iş için başvuru yapamıyoruz. Yine sosyal yardımlaşmalara başvuru yapamıyoruz esnaf olduğumuz için. Tek yapabileceğimiz devletimizin desteğini beklemek. Devlet büyüklerimizin tasarrufunca bizler için yapılacak düzenlemeleri bekliyoruz. Toplum Yararına Programlar (TYP), İŞKUR aracılığıyla oluyor ancak biz vergi mükellefi olan 4-B sigortalı iş yeri sahibi görünüyoruz ve başvuru yapmamız için Meclis'in kanunu değiştirmesi gerekiyor. Bu nedenle farklı bir işte çalışamıyoruz" diye konuştu.

Diğer kantinci esnafları da yaşanan süreç sonrasında sıkıntıya düştüklerini ve ürünlerin birçoğunun ellerinde kaldığını belirterek, destek çağrısında bulundu.