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Koronavirüs Süreci ve Yaş Çay Alımları Hakkında Bilgilendirme - Son Dakika

Koronavirüs Süreci ve Yaş Çay Alımları Hakkında Bilgilendirme

01.06.2021 21:47
Koronavirüs Süreci ve Yaş Çay Alımları Hakkında Bilgilendirme, System.String[]

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında dünyada ve özellikle ülkemizde alınan tedbirler paralelinde Teşekkülümüzce de ilk günlerden itibaren aynı minvalde ve ciddiyetle çalışmalar yapılmış, önleyici ve koruyucu tedbirler alınarak kampanya dönemine başlanılmıştı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında dünyada ve özellikle ülkemizde alınan tedbirler paralelinde Teşekkülümüzce de ilk günlerden itibaren aynı minvalde ve ciddiyetle çalışmalar yapılmış, önleyici ve koruyucu tedbirler alınarak kampanya dönemine başlanılmıştı. Ülke genelinde normalleşme süreci içerisinde bile hiçbir hafifletici değişikliğe gidilmeksizin mevcut talimatlarımız doğrultusunda davranılarak çay alımları ve üretim süreci sürdürülmüştür.

Ancak son günlerde maalesef toplumsal ihmal ve mevsim şartlarının oluşturduğu rehavet sonucunda dünyada olduğu gibi ülkemizde ve bölgemizde de hastalık seyrinde artış ivmesi gözlenmektedir. Bu bağlamda Teşekkülümüzde de son dönemlerde birkaç fabrikamızda münferit vakaların olduğu anlaşılmış ve ilgili personellerimizle alakalı gerekli işlemler derhal yapılmıştır. İşyeri Müdürlüklerimiz tarafından yapılan tahkikat neticesinde hastalığa maruz kalan birkaç çalışanımızın; görev yaptıkları birim ve çalışma alanlarının sosyal mesafeye uygun, en az çalışanın olduğu soldurma veya kıvırma üniteleri çalışanları olduğu anlaşılmıştır.

Dolaysıyla; hastalığın iş yeri merkezli bulaş olmadığı, dışarıdan veya başka etkileşimlerden kaynaklanabileceğini tahmin etmekteyiz.

Ancak Teşekkül olarak bizler yine de; mesafe, maske ve temizlik kurallarının en üst seviyede uygulanmasına yönelik olarak işletme Müdürlüklerimize yeniden uyarılar yaparak daha dikkatli davranmaları gerektiği hatırlatılmıştır. Çalışanlarımızın sağlığı her şeyden önce gelmekte, çalışma arkadaşlarımızın da doğru uygulama ve kurallara uyma noktasında görevli ve yetkili personellerimize yardımcı olmaları gerekmektedir.

Pandemi döneminin seyri ve vakaların artış trendi; mücadelenin henüz bitmediğini, bireysel ve toplumsal olarak kurallara mutlaka uyulması gerektiğini millet olarak bizlere bir süre daha sabırlı ve kararlı davranmamız gerektiğini maalesef çok acı bir biçimde yaşatarak hatırlatmaktadır.

Diğer bir husus; ikinci sürgün çay alımlarında sona gelmiş durumdayız. Bugüne kadar ikinci sürgün döneminde üreticilerimizden 232 bin ton, toplamda ise 480 bin ton yaş çay alımı yapılmıştır. Üreticilerimizden dekar başına günlük çay alımlarımız en az 40 kg ve üzerinden devam etmekte olup her geçen gün yapılacak artışlarla inşallah sürgün sürecini tamamlamış olacağız.

Bütün üretici ve çalışanlarımızdan hastalık bulaşma veya bulaştırma risklerine karşı daha dikkatli davranmalarını rica ediyor; sevdikleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu günler diliyoruz.

Saygılarımızla…

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Koronavirüs, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Koronavirüs Süreci ve Yaş Çay Alımları Hakkında Bilgilendirme - Son Dakika


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