Koronavirüs sürecinde 162 gün sonra ilk balon Pamukkale'de uçtu - Son Dakika

DENİZLİ'deki UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan 'Beyaz Cennet' Pamukkale'de koronavirüs nedeniyle durdurulan sıcak hava balonları 162 gün sonra yeniden turistlerle uçtu. Amerikalı, Endonezyalı, Romanyalı ve Singapurlu turistler havadan travertenlerin keyfini çıkardı.

Dünyaca ünlü Pamukkale'de sıcak hava balon uçuşları koronavirüs salgı nedeniyle 15 Mart tarihinde durdurulmuştu. Normalleşme süreci kapsamında balon uçuşları Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün aldığı kararla 162 gün sonra yeniden havalandı.

Bugün saat 06.00'da güneşin doğuşunu Pamukkale'de karşılamak isteyen turistler otellerinden alınarak Kocaçukur mevkiine getirildi. İlk olarak ateşleri ölçülen turistler, verilen eğitimin ardından maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek görevlilerin yardımıyla balona bindi. Yaklaşık 1000 metreye kadar yükselen balondaki turistler güneşin doğuşuyla birlikte Pamukkale'nin beyaz travertenlerini ve antik kentleri havadan görme fırsatı buldu.Bir balon şirketinin (Pamukkale Balon) Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Kaplan, balon uçuşlarının 162 sonra tekrar başladığı belirtip, "5 ay önce uçuşlar koronavirüs nedeniyle durmuştu. Tekrar başlamasının sevincini yaşıyoruz. ABD, Endonezya, Romanya ve Singapur uyruklu turistler, verilen aranın ardından yapılan ilk uçuşlara katıldı. Bizde gerekli önlemlerimizi aldık. Turistleri otellerden alırken, ateşlerini ölçüyoruz, ellerine dezenfektan sıkıyoruz. Balona binmeden önce, uçuştan sonra da ateşlerini ölçüyoruz. Kapadokya bölgesinde hava şartları kötü olduğu için uçulamadı. 5 ay sonra ilk kez uçuş Pamukkale'de yapılıyor" dedi. Balonla uçuş yapan Amerikalı turist Maya Simone Acosta, "Güvenli ve güzel bir uçuş oldu. Koronavirüs sürecinin ardından ilk uçan yolcu olmaktan dolayı kendimi şanslı hissediyorum" dedi.

Amerikalı turist Gabriel Catalin Savenco ise, "Güzel bir uçuş oldu, balonla Pamukkale'yi havadan görmek çok güzel. Türkiye'ye gelin çok güzel. Uçuştan dolayı çok memnun olduk" dedi.