Koronavirüs sürecinde 'ALO 170'e 6,4 milyon çağrı geldi - Son Dakika

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca koronavirüsün ilk görüldüğü 11 Mart'tan 15 Mayıs'a kadarki süreçte ALO 170'e 6,4 milyon, ALO 183'e 582 bin 750, ALO 144'e 637 bin 255 çağrı geldiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği koordinesinde çalışan 'ALO' hatları, koronavirüs ile mücadele sürecinde yoğun talep gördü. Türkiye'de 11 Mart'ta ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından, hayata geçirilen tedbirlerle birlikte iletişim merkezlerine gelen çağrı sayısında da artışlar meydana geldi.

'KESİNTİSİZ HİZMET VERMEYE DEVAM EDİYOR'

Bu kapsamda vatandaşlardan, çalışma hayatına ilişkin sorularının iletildiği ALO 170'e yıl içerisinde toplam 9 milyon çağrı gelirken, çağrıların 6,4 milyonu 11 Mart'tan 15 Mayıs'a kadar ki süreçte yapıldı. Kadın, çocuk, engelli ve sosyal hizmetler konularının sorulduğu ALO 183'e de 2020 yılında gelen 786 bin 310 çağrıdan 582 bin 750'si aynı dönem içerisinde geldi. Vatandaşların süreç içerisinde tercih ettiği iletişim merkezlerinden bir diğeri de ALO 144 oldu. Sosyal yardımlar konusunda soruların cevaplandırıldığı ALO 144'e bu yıl içerisinde ulaşan 1 milyon 476 bin 533 çağrıdan 637 bin 255'i 11 Mart'tan 15 Mayıs'a kadarki dönemde gerçekleşti.

'BAKANLIĞA ELEKTRONİK ORTAMLARDA ULAŞANLAR DA OLDU'

Vatandaşlar sorularını elektronik ortamda da ilettiği belirtildi. Bu yıl içerisinde bakanlığa Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden 530 bin talep ulaşırken, bunlardan 463 bininin 11 Mart'tan 15 Mayıs'a kadarki süreçte gerçekleştiği ifade edildi. Yine, bu yıl E-devlet kanalından gelen 1 milyon 330 bin 559 talepten 1 milyon 265 bin 512'si, Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasından sonra yapıldı. Vatandaş ile bakanlık arasında köprü görevi üstlenen ALO 170, ALO 144, ALO 183 hatlarının her türlü soru ve talebi 7/24 çözüme kavuşturmaya devam ettiği belirtildi.