Koronavirüs sürecinde antikaya rağbet arttı - Son Dakika

İZMİR'in Konak ilçesi Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda 30 yıldır antikacılık yapan Cem Üsküp, koronavirüs sürecinde işleri etkilenen işletmelerin aksine antikacılık sektöründe önemli bir yoğunluk yaşandığını belirtti.

Pandemi süreci bazı sektörleri olumsuz yönde etkilerken, antika sektörünü hareketlendirdi. Antika eşyaları elden çıkararak parasal değere dönüştürmek isteyen koleksiyoncular, antikacıların yolunu tuttu. Çok değerli ürünlerin piyasaya çıkmasıyla koleksiyoncular da satılan antikaların peşine düştü. Alıcı ile satıcı arasında aracılık yapan antikacılar da virüs sürecinde yoğunluk yaşadı. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda antikacılık yapan Cem Üsküp, koronavirüs sürecinde yaşanan gelişmelerin antika sektörüne fayda sağladığını belirterek, "Bizim sektörümüze pandeminin yaradığını söyleyebilirim. Aynı sürede piyasaya çıkan yeni ürünler, nitelikli koleksiyon ürünleri ve antika eşyalar diğer koleksiyoncular ve başkaları tarafından fırsat olarak görüldü. Satın almak istediler. Bu ticarette elden çıkarmak isteyenler ve yeni ürünler almak isteyenler arasında biz aracılık yaptığımızdan sektörümüz hareket kazandı" dedi.