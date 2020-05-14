Koronavirüs sürecinde eczanelerin yoğunluğu iki katına çıktı - Son Dakika
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Koronavirüs sürecinde eczanelerin yoğunluğu iki katına çıktı

6 saat önce

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde neredeyse iki katına çıkan bir yoğunluk yaşadıklarını belirterek, "Ama ona rağmen meslektaşlarımız ettikleri yeminin gereği, hiç gocunmadan bu hizmeti vermeye devam etti.

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde neredeyse iki katına çıkan bir yoğunluk yaşadıklarını belirterek, "Ama ona rağmen meslektaşlarımız ettikleri yeminin gereği, hiç gocunmadan bu hizmeti vermeye devam etti." dedi.

Sarıalioğlu, 14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, eczanelerin misyonunu değerlendirdi.

İlaçların üretiminden hastaya ulaştırılmasına kadar her aşamasında sorumluluk alan eczacıların gününü kutlayan Sarıalioğlu, eczacıların çalışma şartları, talepleri ve Kovid-19 ile mücadele sürecindeki yoğunluklarını anlattı.

Sarıalioğlu, Kovid-19 sürecinde bazı sektörlerde olduğu gibi eczacıların da yoğun mesai harcayarak görevlerini sürdürdüklerini söyledi.

Sarıalioğlu, "Koronavirüs günlerinde eczanelerimiz, eczacılarımız en büyük risk gruplarından biri oldu. Çünkü eczanelere gelen vatandaşların hasta olup olmadığını, taşıyıcı olup olmadığını bilmiyoruz. Ama meslektaşlarım bütün vatandaşlara kesintisiz 7 gün, 24 saat hiç sakınmadan bu hizmeti vermeye devam etti." ifadelerini kullandı.

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Sarıalioğlu, bu süreçte Kovid-19 tanısı konan birçok eczacı olduğunu, bazılarının da hayatını kaybettiğini anlattı.

İstanbul'da eczacıların mesai saatinin haftada 60 saat olduğunu belirten Sarıalioğlu, bu saatlerin haricinde nöbetçi eczaneler aracılığıyla vatandaşlara kesintisiz ilaç vermeye devam ettiklerini kaydetti.

Eczacıların çalışma şartlarına değinen Sarıalioğlu, "Yoğun mesaimiz var, özellikle koronavirüs sürecinde neredeyse iki katına çıkan bir yoğunluk yaşadık. Ama ona rağmen meslektaşlarımız ettikleri yeminin gereği, hiç gocunmadan bu hizmeti vermeye devam etti." değerlendirmesinde bulundu.

"Eczaneler 30 milyon ücretsiz maske dağıttı"

Eczaneler tarafından artık 1 liradan satılan koruyucu maskelerin ücretli olmasıyla birlikte herkesin maskeye erişiminin sağlanmış olduğunu ifade eden Sarıalioğlu, bundan önceki süreç ile ilgili "İstanbul'da şu ana kadar yaklaşık 30 milyon maskeyi eczaneler, vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı." bilgisini verdi.

"Eczacılar sağlık sektöründe mihenk taşını oluşturuyor"

Sarıalioğlu, eczacıların bilime büyük katkıda bulunduklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Eczacılar insan sağlığı açısından çok önemli bir meslek grubundalar. Bu grubun içerisinde ilacın ham maddesinden son vatandaşa ulaştırıldığı noktaya kadar görev alıyoruz. Vatandaşlarımızın kullanacağı ilaçların etkileşimleri, yan etkileri gibi verdikleri bilgilerle eczacılar sağlık sektöründe mihenk taşını oluşturuyorlar, bu anlamda bilime büyük katkıda bulunuyorlar."

Eczacıların maruz kaldığı konular hakkında bilgi veren Sarıalioğlu, "Çok kolay haksız ithamlarla karşılaşılabiliyor. Verdiğimiz hizmetin kıymeti çok fazla anlaşılamıyor. Eczacılar direkt suçlanabiliyor. Maskeler fahiş fiyatlara çıkmıştı ilk başta. Bu konuda muzdariptik. Halk sağlığına verdiğimiz önemin, emeğin fark edilmesini istiyoruz. Bizi en çok üzen şey de bu kıymetimizin maalesef bilinmemesi." şeklinde konuştu.

Eczacıların taleplerini ileten Sarıailoğlu, bunlardan birinin ilaç fiyat kararnamesi ile ilgili olduğunu bildirdi. Fiyatı yüksek olan ilaçlardan eczacıların karlarının düşük olduğunu belirten Sarıalioğlu, genel giderlere bakıldığında yüksek fiyatlı ilaçlardan eczacıların para kazanmadığını, bu kapsamda fiyat kararnamesinin güncellenmesiyle ilgili talepleri olduğunu dile getirdi.

"Bu sene Eczacılık Günümüz buruk geçiyor"

Dünya çapında devam eden koronavirüs salgını sebebiyle bu yıl Eczacılık Gününü tam anlamıyla kutlayamadıklarını belirten Sarıalioğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Her sene Eczacılık Gününü bir bayram havasında kutlardık. Bu sene o kutlamaları yapamayacağız. Bu sene biraz buruk geçiriyoruz. Ancak bundan sonraki 14 Mayısları inşallah hem ülkemiz olarak, hem de dünya çapında daha sağlıklı bayram havasında kutlayabiliriz."

Eczacılar, koronavirüs sürecinde "vatani görev" bilinciyle çalışıyor

Eczacılar, koronavirüs salgınının Türkiye'de görüldüğü ilk günden itibaren gerekli tedbirleri alarak çalışmalarını sürdürüyor. Eczaneye gelen vatandaşların da sağlığını düşünerek sosyal mesafeyi korumalarını sağlayan eczacılar, özverili bir şekilde mesleklerini ifa ediyor.

İstinye'deki eczacılardan Serkan Selvi, 25 yıldır bu mesleği yaptığını söyledi. Hastaların ilaçlarını temin etmek ve raporlu ilaçları sağlamanın görevleri arasında bulunduğunu anlatan Selvi, "Devamlı hizmet halindeyiz. Hastaların ilaçlarını yakından takip ediyoruz. İlaçların vatandaşlara kolay ulaşımını sağlıyoruz. Hastalıklar hakkında, ilaçlar hakkında bilgilendirme veriyoruz." dedi.

Koronavirüs sürecinde en fazla hijyene önem verdiklerini dile getiren Selvi, eczaneye gelen vatandaşların sosyal mesafeyi korumasına özen gösterdiklerini, kendilerinin de koruyucu maske ve tulum giyerek önlem aldıklarını anlattı.

Eczaneler tarafından dağıtılan ve şu an satışı serbest olan maskeleri de değerlendiren Selvi, şunları söyledi:

"Ücretsiz maske dağıtımının ilk günlerinde çok yoğunluk oldu. 40-50 kişilik kuyruk oluştu. İnsanlar da evde kalmak zorunda olduğu için stresli günler geçirildi. Herkesin acelesi vardı. Vatandaşın da bize yardımcı olmasını istedik. Maskelere ulaşım şu an daha kolay çünkü hem parayla satılıyor hem de eczanelerin yanı sıra marketlerden de alınabiliyor. Maske fiyatı 1 lira olduğu için çoğu insan artık kutu kutu alıp, sıraya girmeden evinde gidiyor."

"İnsanların işlerini kolay hale getirmeye çalıştık"

Ortaköy'de eczacılık yapan Fatih Çelik de salgın süresince insanların işlerini daha kolay hale getirmeye çalıştıklarını söyledi. 20 yıldır eczacılık yapan Çelik, koronavirüs sürecinde çalışmayı şöyle değerlendirdi:

"Bu süreç biraz daha zorlu geçti. Tam yaza girerken insanlar tatil planı yapıyor, bizim de bölge olarak yoğunluğumuz azalıyor, rahatlama dönemine giriyorduk. Ancak virüsten dolayı daha yoğun hale geldi. Herkesin talebi oldu, direnç artırmak için, bağışıklık için ilaçlar, vitamin almak isteyenler oldu."

Koronavirüs sürecinde çalışarak hizmet etmenin ayrıca onur verdiğinin altını çizen Çelik, duygularını şöyle dile getirdi:

"Bu süreçte çalışmak aslında insanın duygularını kabartıyor. Çünkü insanlara daha da faydalı olmaya çalışıyoruz. Eski rutin işimize göre şimdi çalışmak vatani görev gibi geliyor. Bu görevi tüm meslektaşlarımızla birlikte çok iyi üstlenmeye çalışıyoruz. Bu süreçte o duygular daha fazla. İnsanlara yardımcı olunca, teşekkür ettiklerinde, ihtiyaçlarını karşıladığımız zaman bize pozitif olarak geri dönüyor, daha motive edici oluyor."

Koronavirüs sürecinde eczanelerin yoğunluğu iki katına çıktı

Koronavirüs, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 11:16 Kaynak: AA


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