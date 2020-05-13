KORONAVİRÜS SÜRECİNDE ELEKTRİKLİ MANGAL VE TIRAŞ MAKİNESİ SATIŞLARI ARTTI - Son Dakika

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında bir süre önce park ve mesire alanlarında mangal yapılması yasaklanmış ve berberlerin de kapalı kalmasına karar verilmişti. Bu süreçte elektrikli mangal, berberlerin kapalı kaldığı süreçte de tıraş makinesi satışları artış gösterirken, berberlerin yeniden açılmasıyla tek kullanımlık malzemelere talep de yükseldi.

Park ve mesire alanları için alınan mangal yasağı devam ederken berberler, kuaförler dün itibariyle yeniden açıldı. Bu süreçte uzun süre tıraş olamayan vatandaşlar, tıraş makinesi alarak evlerinde tıraş olmaya başladı. Ekmeklerini dışarıdan almak istemeyenler de elektrikli sac almayı tercih etti.

Tahtakale'de elektrikli mangal ve sac satan Recep Kabakçı, Gelen yasaklardan dolayı evde sıkılıyor, mangalını pikniğe gidemediği için evde yapıyor. Kömürde ateşte yapılan mangal gibi olmasa da gayet memnunlar, yine işlerini görüyor derken, elektrikli sac satışlarının da artış gösterdiğini söyledi. Kabakçı, Tüplü saclarımız var, ramazandan dolayı ekmek, yufka ve gözleme yapmak için kullanıyorlar. Dışarıdan alamadıkları için bunları kullanıyorlar. İnsanlar bunları da kendisi yapıyorlar, daha temiz olduğunu görüyorlar. Fiyatları da geçen senekiyle aynı değişen bir şey yok diye konuştu.

Elektrikli mangal ve sac satışı yapan esnaf Ahmet Kaya da, Bizde durum şu an çok iyi gidiyor. Millet bahçeye falan çıkamıyor. Ateşte mangal yapamıyor o yüzden elektrikli mangal ve sac çok tercih ediliyor bu aralar. Genellikle herkes ailesiyle birlikte evde yapmak istiyor. Gözleme ve ekmeklerini dışarıdan almak istemiyorlar. Ondan dolayı satışlar arttı. Şu an elektrikli mangal satışlarımız çok iyi. Herkes evinde yapmak istiyor. Elektrikli mangal ve saçta yapmak daha kolay diye tercih ediliyor. dedi.

Tahtakale'de berber ve kuaför malzemeleri satışı yapan Serhat Turgut ise Tıraş makineleri satışlarında artış oldu. Berberler kapandı insanlar evde kendi tıraşlarını kendileri yapmaya başladı. Bu haftadan itibaren tek kullanımlık ürünlerde talep artışı oldu. Berberler açılınca tek kullanımlık hijyen ürünlerinde artış yaşandı. Tıraş makinesi fiyatlarında yüzde 40'a kadar bir zam geldi. Çünkü vergi dolayısıyla yurtdışından gelen ürünlerde yüzde 40'lık bir artış oldu. Vatandaşlar genelde çift kademeli saç ve sakal olarak tercih etti. Elimizde bulunan bazı markalarda aşırı bir talep oldu şu anda makine satışlarımız durdu şeklinde ifade etti.

Dükkanlarında tıraş makinesi satışı yapan Jale İşlek ise satışlarda artış yaşandığını belirterek, Daha çok ev kullanımlarında insanlar hijyen bakımından daha çok kargo usulüyle evde oturduğu yerden makine satın aldılar. Makinelere bayağı bir talep oldu,güzeldi. Biz fiyatlarımızda hiçbir artış yapmadık bayağı eski fiyatlarımızdandı. Elimizdekiler bitene kadarda artış yapmayı düşünmüyoruz. Vatandaşlar saç ve sakal ağırlıklı talepte bulundular ama daha çok saç kesimi oldu. Çünkü saç kesme makinesiyle sakalı da kesebiliyorlar diye konuştu.