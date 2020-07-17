Koronavirüs sürecinde futbolu ilk terk eden yayıncı oldu

Spor Arena/ İsmail ER - Hürriyet yazarı Tahir Kum'un dünkü köşesinde duyurduğu Süper Lig kulüpleri ile yayıncı kuruluş beIN Sports arasındaki iplerin kopma noktasına geldiği haberi büyük yankı yarattı. 2016'da imzaladığı anlaşma gereği 2020-21 sezonu için kulüplere 3.15 milyar TL ödeme yapması gereken beIN Sports, yeni bir teklifte bulunarak, "Sadece 1.7 milyar TL veririm, ödemeyi de TL üzerinden yaparım" dedi. Yayıncı kuruluş ile daha önce zaten yapılandırmaya giden kulüpler ise öneriyi 'kesinlikle kabul edilemez' buluyor. Kulüplerin böylesine net bir şekilde karşı çıkmalarının çok önemli gerekçeleri bulunuyor...

Her şey yayın gelirine endeksli

Süper Lig kulüplerinin gelirinin ortalama yüzde 50'si maç yayınlarından geliyor. Eğer bu rakamlar yayıncı kuruluşun talep ettiği şekilde yarıya düşürülürse, pandeminin yol açtığı zararlar, döviz kurundaki artış ve yüksek futbolcu ücretleri nedeniyle zaten zor durumda olan kulüpler iyice sıkıntıya girecek.

TBB ile yapılan anlaşma ne olacak?

Kulüplerin hemen hepsi Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile anlaşma yaparak, borçlarını yapılandırma yoluna gitti. Gerek TBB, gerekse kulüpler bu anlaşmayı yayıncı kuruluştan gelecek paraya göre yaptı. Yayından gelen para azalırsa, TBB ile kulüpler arasındaki sözleşme de tehlikeye girer.

UEFA'ya verilen sözler tutulamaz

Dört büyükler başta olmak üzere Avrupa arenasında boy gösteren kulüplerimiz, mali yönden UEFA'ya verdikleri sözleri tutamaz hale gelir. Bu durumda kulüplerimiz Avrupa kupalarından men edilme gibi çok ağır cezalar alabilir

Harcama limitleri düşer

Süper Lig kulüpleri, TFF tarafından belirlenen 'harcama limitleri'ne uymaları imkansızlaşır ve bu durumda limitlerin daha da düşürülmesi zorunluluğu ortaya çıkar.

İMZANIZIN ARKASINDA DURUN

Ahmet Nur Çebi: Yapılmış sözleşmeyi revize etmek istiyorlar

Bu gibi süreçlerde aynı yolda yürüyenler birbirlerine destek olmalı. Covid-19 sürecinde taraftarsız oynamak zorunda kalan kulüplerimizi ilk yayıncı kuruluş terk etti. Acı ama gerçek olan şu ki; bir de bunun üstüne yeni dönemde ödemeleri gereken parayı yarı yarıya indirmek istiyorlar. Yapılmış sözleşmeyi yeniden revize etmeye çalışıyorlar. En büyük ödeme kalemimiz olan futbolcularımız, ücretlerinde 1 Euro bile indirimi kabul etmeyip kontratlarını feshedip gidiyorlar.

Mehmet Sepil: 5 yıllık sözleşme hep pazarlık konusu oldu

Yayıncı kuruluş ile 3 yıl önce yapılan anlaşmaya göre yıllık 500 milyon dolarlık ödemenin yarısı dolar, yarısı TL olarak yapılacaktı. İlk 2 yıl her şey normal gitti. Üçüncü seneden itibaren kontratta değişiklik talepleri gelmeye başladı. İndirim verildi, fiyat düştü. Koronavirüs nedeniyle, yayıncı kuruluş fiyatta tekrar indirim istedi. Kulüpler özel bir durum olduğu için konuşulabileceğini iletti. Fakat istenen indirimin kabul edilmesi mümkün değildir. Her yıl ödeme maddelerinde yenileme isteniyor. Yayıncı kuruluşla yapılan 5 yıllık sözleşme, sürekli pazarlık edilen kontrat haline geldi. Bunu kabul edemeyiz.

Mecnun Otyakmaz: Eğer onlar olmuyorsa alternatiflere bakalım

Kulüpler Birliği olarak biz de bıktık nahoş konulardan. Şunu özellikle belirtmek isterim ki, Kulüpler Birliği bu konuda kesinlikle taviz vermeyecektir. Eğer onlar olmuyorsa, alternatifine bakmak gerekir. Herkes attığı imzanın arkasında durmalı.

Adil Gevrek: Yeni bir indirimi asla kabul etmeyeceğiz

Geçen yıldan beri hep aynı sıkıntıları yaşıyoruz. Yayıncı kuruluşun bu tavrını, indirim talebini tasvip etmiyoruz. Kulüpler Birliği ile TFF, kurulan komisyonda ortak yürüyor. Yayıncı kuruluşun teklifini kesinlikle kabul etmiyoruz.

Berna Gözbaşı: Ciddi kurumlar anlaşmalarına mutlaka uyar

Kulüpler Birliği toplantısında konu ile ilgili karar alındı ve gerekli yerlere bildirildi. Umarız yayıncı kuruluş böyle bir düşünce içine girmez. Böylesine ciddi ve büyük bir kurum, yaptığı anlaşmanın arkasında durmalı. Dolayısıyla herhangi bir olumsuzluk yaşanacağını düşünmek istemiyorum.

Hilmi Kulluk: Yapılandırmayı zaten yaptık

Biz zaten yapılandırmaya gittik. 2016'da yapılan sözleşme ile şimdiki arasında büyük fark var. Yayıncı kuruluş ödemesi gereken parada istediği indirimi yaptırdı. Dolayısıyla yeniden bir indirim yapılmasını kabul etmemiz imkansız. Konyaspor olarak bu işin takipçisiyiz.