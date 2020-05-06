Koronavirüs sürecinde gelinlikler evde prova ediliyor - Son Dakika

İZMİR'de yaşayan modacı Jeyan Gedik, koronavirüs sürecinde ofislerinin kapalı olduğunu belirterek, "Sosyal mesafe ve hijyen koşullarına dikkat ederek, düğünü daha yakın tarihlerde olan gelinlerimizin provalarını evde alıyoruz" dedi.

Koranavirüs salgınının önlenmesi için alınan tedbirler Türkiye'nin birçok yerinde sürüyor. Salgın nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyulması güç olduğu için bazı çiftler nikah ve düğünlerini erteledi. Önceden gerekli hazırlıklara başlayan az sayıda da olsa çift, bu kararlarından dönmedi. Kısıtlı sayıdaki yakınlarının katılımıyla nikah ve düğünlerini yapmak için hazırlıklarına devam eden çiftler için moda evleri ve gelinlikçiler farklı uygulamalara gitti. İnternet üzerinden web kameraları aracılığıyla modellerini gelin adaylarına tanıtan gelinlikçiler, provaları da mümkün olduğunca sosyal mesafe kuralına uyarak evlerde yapıyor.

Modacı Jeyan Gedik, koronavirüs sürecinde moda evinin kapalı olduğuna dikkati çekip, yazın düğünlerini ertelemeyen gelinlerin gelinlik provalarının evinde yapıldığını söyledi. Gedik, "Ofisimiz 1.5 aydır kapalı. Bu süreçte internet üzerinden görüşmeler yapıyoruz. Görüntülü konuşmalarla gelinlik hakkında bilgi almak isteyen gelinlere web kamera aracılığıyla modellerimizle ilgili bilgi veriyoruz. Sosyal mesafe ve hijyen koşullarına dikkat ederek, düğünü daha yakın tarihlerde olan gelinlerimizin provalarını evde alıyoruz" dedi. Pek çok düğünün oda nikahına dönmek zorunda kaldığını ifade eden Gedik, "Evden çalışmaya devam etmek durumunda kalıyoruz. Çünkü evlenmek isteyen pek çok müşterimiz var ancak düğünler oda nikahı olarak gerçekleşecek. Biz de 11 Mayıs'ta açılışı yapıp, yeniden müşterilerimizle buluşacağız" diye konuştu.

'4 KİŞİ NİKAH YAPACAĞIZ'