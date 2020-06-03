Koronavirüs sürecinde görüntülü konuşma yapan kişi sayısı yüzde 273,5 arttı - Son Dakika

Koronavirüs sürecinde görüntülü konuşma yapan kişi sayısı yüzde 273,5 arttı

KORONAVİRÜS salgını sürecinde evlerinde kalan vatandaşlar, görüntülü arama uygulamaları aracılığıyla tanıdıklarıyla iletişim içinde kalarak sosyalleşti.

Koronavirüs sürecinde görüntülü konuşma yapan kişi sayısı yüzde 273,5 arttı, System.String[]

KORONAVİRÜS salgını sürecinde evlerinde kalan vatandaşlar, görüntülü arama uygulamaları aracılığıyla tanıdıklarıyla iletişim içinde kalarak sosyalleşti. Eğitimden sağlığa birçok sektör de görüntülü arama ve video konferans aracılığıyla iletişimi sürdürerek, çalışmalarına devam etti. Görüntülü aramanın hayatın bir parçası haline geldiğini söyleyen özel bir görüntülü etkileşim platformunun müdürü Ercan Gümüş, "Yakın çevresiyle video konferans programları aracılığıyla görüşme yapan kişi sayısı koronavirüs öncesi döneme göre yüzde 273,5 arttı. Uygulamaların kullanım sıklığı ise yüzde 78 oranında arttı" dedi.

Koronavirüs salgını sürecinde, 'Evde kal' çağrılarına uyan vatandaşlar, birbirleriyle iletişimi koparmamak için görüntülü arama hizmetlerine yöneldi. Başta evden çalışan kişiler olmak üzere, genç ve yaşlı birçok kişi sosyalleşmek amacıyla birbirlerini hem görüp hem seslerini duymak için görüntülü aramayla iletişim kurmayı alışkanlık haline getirdi. Eğitim ve sağlık sektörlerinde de çalışanlar ve katılımcılar arasındaki etkileşim için telekomünikasyon ağlarının kullanımında önemli bir artış yaşandı. Özellikle büyük ölçekli işletmeler için operasyonları ve seyahat maliyetlerini azaltan, eğitim ve iletişimde verimliliği artıran telekomünikasyon sistemlerine duyulan ihtiyacın artmasıyla, video konferans kullanımına gösterilen ilgi de birçok sektörde aynı derecede artıyor. Anadolu Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmada, katılımcılar arasında görüntülü konuşma ve video konferans uygulamalarının kullanma sıklığının yüzde 78 oranında arttığı tespit edildi. Yakın çevresiyle video konferans programları aracılığıyla görüşme yapan kişi sayısı ise koronavirüs öncesi döneme göre yüzde 273,5 arttı. Dünyada ortalama görüntülü görüşme süresi 31-60 dakika arasında iken, Türkiye'de satış amaçlı yapılan görüşmelerde ise bu sürenin 9-15 dakika, eğitim amaçlı görüşmelerde ise 30-60 dakika arasında değiştiği kaydedildi.

EN ÇOK ÜÇ BÜYÜK İL KONUŞTU

Türkiye'de görüntülü konuşmayı en çok kullanan illerin İstanbul, Ankara ve İzmir olduğunu söyleyen özel bir görüntülü etkileşim platformunun müdürü Ercan Gümüş, "Görüntülü görüşme sektörü bir değişime uğradı. Bugün geldiğimiz noktada görüntülü görüşme uygulamaları 20-30 kat daha fazla indirildi. Sektör ciddi anlamda büyüdü. Dünya genelinde yüzde 90 kullanım artışı oldu. İnsanlar görüntülü görüşmeyi kullanabileceklerini gördüler. Görüntülü görüşmeyle satış yapılabildiği, eğitim verilebildiği, sağlık hizmetlerinin alınabildiği keşfedildi. Bu artık bizim hayatımızın bir parçası ve hızlı bir şekilde farklı sektörlere yayılacak" dedi.

'EN ÇOK 18-24 YAŞ ARASI KULLANDI'

Bu süreçte Amerika'da günde ortalama 11 milyon görüntülü görüşme yapıldığını aktaran Gümüş, "Evde geçirilen süre boyunca video konferans uygulamalarını en sık kullanan yaş grubu ise 18-24 yaş olarak tespit edildi. Burada bu kitlenin özellikle eğitim amaçlı görüntülü görüşme yaptığını da atlamamak gerek. Zira iş dünyasında da yüz yüze toplantılar, müşteri ziyaretleri, işe alımlar gibi birçok süreç görüntülü görüşmeye geçti. We are Social'ın raporuna göre Dünya'da internet kullanımı olarak 15'inci sıradayız. Bizim de üzerinde çalıştığımız otomotiv sektöründe aylık 100 bin civarı görüntülü arama gerçekleşti" diye konuştu.


Koronavirüs, Gümüş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 08:06 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüs sürecinde görüntülü konuşma yapan kişi sayısı yüzde 273,5 arttı - Son Dakika

Son Dakika

Sokakta aşka gelen ünlü şarkıcı, transparan taytıyla dikkat çekti Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi Oyuncu Gamze Topuz, köpeklerine çivili kemik atıldığını görünce şikayetçi oldu Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrol oynadığı Sen Çal Kapımı dizisinin ilk fragmanı yayınlandı Maske takma zorunluluğuna uymayan Bennu Gerede: Yasaksa ceza kessinler Aycan'ın elenmesinin ardından Acun Ilıcalı, Survivor'daki yeni sistemi açıkladı Fatih Ürek, eski dostu Demet Akalın'ı hayatından çıkardı: İlgi alanımda değil Kendisini uyaran Acun Ilıcalı'ya gülerek cevap veren Yunus Emre, hatasından dolayı herkesten özür diledi Survivor 2020'de adaya veda eden isim Aycan Yanaç oldu "New York'un yarısıyla yattım" demişti! Bebeğini emzirirken poz verdi Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı Nusret'ten İbrahim Tatlıses şarkısıyla ırkçılık karşıtı paylaşım Işın Karaca, taciz mesajını ifşa etti: Bir dirhem insanlık kalmamış yüreğinizde Yıldız Tilbe'den George Floyd eylemleri ile ilgili paylaşım: ABD ne güzel oldu Koronavirüs kapan çalışanı işten çıkardığı ileri sürülen Şahan Gökbakar, iddiaları yalanladı
CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı, İmamoğlu'nu isim vermeden eleştirdi CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı, İmamoğlu'nu isim vermeden eleştirdi         
14:07
Oyuncu Gamze Topuz, köpeklerine çivili kemik atıldığını görünce şikayetçi oldu Oyuncu Gamze Topuz, köpeklerine çivili kemik atıldığını görünce şikayetçi oldu         
14:05
Otellerdeki mini kulüpler ve kreşler hizmet verecek Otellerdeki mini kulüpler ve kreşler hizmet verecek         
13:58
Survivor'a veda eden Aycan'ın Türkiye'ye dönünce Ali Koç'la görüşerek F.Bahçe'de görev alacağı iddia edildi Survivor'a veda eden Aycan'ın Türkiye'ye dönünce Ali Koç'la görüşerek F.Bahçe'de görev alacağı iddia edildi         
13:05
Beyaz Saray önündeki George Floyd protestosunda Galatasaray formalı Türk ilgi odağı oldu Beyaz Saray önündeki George Floyd protestosunda Galatasaray formalı Türk ilgi odağı oldu         
13:00
Kahramanmaraş'ta 43 yaşında bir kadın, eski erkek arkadaşının suratına kezzap attı Kahramanmaraş'ta 43 yaşında bir kadın, eski erkek arkadaşının suratına kezzap attı         
12:57
Haziran ayında 7 metre karla kaplı yolu açma çabası Haziran ayında 7 metre karla kaplı yolu açma çabası         
12:55
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu 83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu         
12:54
Sanayi ustası, 10 bin liraya aldığı Serçe'ye 40 bin liralık sistem kurdu Sanayi ustası, 10 bin liraya aldığı Serçe'ye 40 bin liralık sistem kurdu         
12:52
Mahalle ziyaretine giden kadın 11 kişiye koronavirüs bulaştırdı Mahalle ziyaretine giden kadın 11 kişiye koronavirüs bulaştırdı         
12:44
Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor         
12:40
Tüyleri diken diken eden sır dolu olay! Anne ve bebeğinin birbirinden ayrı yapılan mezarları her seferinde yeniden birleşti Tüyleri diken diken eden sır dolu olay! Anne ve bebeğinin birbirinden ayrı yapılan mezarları her seferinde yeniden birleşti         
12:37
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek         
12:22
Son dakika: Papa'dan Floyd'un öldürülmesine ilişkin ilk tepki: ABD, kendisini yenilgiye uğrattı Son dakika: Papa'dan Floyd'un öldürülmesine ilişkin ilk tepki: ABD, kendisini yenilgiye uğrattı         
12:06
Askerde verem oldu, 10 yıl sonra Askerde verem oldu, 10 yıl sonra "gazi" unvanını alabildi         
12:06
İran Dini Lideri Hamaney, İran devrimiyle ilgili özeleştiri yaptı İran Dini Lideri Hamaney, İran devrimiyle ilgili özeleştiri yaptı         
12:05
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi         
12:03
Salgının başladığı Vuhan'da 110 gün sonra hayat normale döndü Salgının başladığı Vuhan'da 110 gün sonra hayat normale döndü         
12:02
THY, yolculara hijyen seti vermeye ve uçuşlarda hijyen uzmanı görevlendirmeye başladı THY, yolculara hijyen seti vermeye ve uçuşlarda hijyen uzmanı görevlendirmeye başladı         
11:47
Psikolojik rahatsızlığı olan şahıs, 2 kardeşini uykusunda bıçakladı Psikolojik rahatsızlığı olan şahıs, 2 kardeşini uykusunda bıçakladı         
11:35
Mesleki Yeterlilik Sınavları bugün itibarıyla yeniden başladı Mesleki Yeterlilik Sınavları bugün itibarıyla yeniden başladı         
11:28
Kendisini uyaran Acun Ilıcalı'ya gülerek cevap veren Yunus Emre, hatasından dolayı herkesten özür diledi Kendisini uyaran Acun Ilıcalı'ya gülerek cevap veren Yunus Emre, hatasından dolayı herkesten özür diledi         
11:23
Madrid Belediye Başkan Yardımcısı, gazetecinin sorusuna bacak kasını göstererek cevap verdi Madrid Belediye Başkan Yardımcısı, gazetecinin sorusuna bacak kasını göstererek cevap verdi         
11:22
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü         
11:21
Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilecek doktora öğrencilerine aylık 4.500 lira burs verilecek Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilecek doktora öğrencilerine aylık 4.500 lira burs verilecek         
11:17
Atakan Arslan'ın şehit olduğu saldırıda tutuklanan zanlılar birbirini suçladı Atakan Arslan'ın şehit olduğu saldırıda tutuklanan zanlılar birbirini suçladı         
11:03
Hazırlık maçı yapmak isteyen Fenerbahçe'ye TFF'den izin çıkmadı Hazırlık maçı yapmak isteyen Fenerbahçe'ye TFF'den izin çıkmadı         
11:01
Yaşlı kadın, trafik kazasında ölümden son anda kurtuldu Yaşlı kadın, trafik kazasında ölümden son anda kurtuldu         
11:00
Donald Trump, ABD'de yağmacıların öldürdüğü emekli polisi paylaştı Donald Trump, ABD'de yağmacıların öldürdüğü emekli polisi paylaştı         
10:47
ABD'de eylemciler bombayla ATM'yi patlatıp paraları almaya çalıştı ABD'de eylemciler bombayla ATM'yi patlatıp paraları almaya çalıştı         
10:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2020 14:24:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs sürecinde görüntülü konuşma yapan kişi sayısı yüzde 273,5 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]