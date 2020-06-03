KORONAVİRÜS SÜRECİNDE GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMA YAPAN KİŞİ SAYISI YÜZDE 273,5 ARTTI - Son Dakika

KORONAVİRÜS salgını sürecinde evlerinde kalan vatandaşlar, görüntülü arama uygulamaları aracılığıyla tanıdıklarıyla iletişim içinde kalarak sosyalleşti. Eğitimden sağlığa birçok sektör görüntülü arama ve video konferans aracılığıyla iletişimi sürdürerek, çalışmalarına devam etti. Görüntülü aramanın hayatın bir parçası haline geldiğini söyleyen özel bir görüntülü etkileşim platformunun müdürü Ercan Gümüş, "Uygulamaların kullanım sıklığı yüzde 78 oranında artarken, bu uygulamaları en çok kullanan yaş grubu ise 18-24 yaş olarak tespit edildi. Dünya genelinde yüzde 90 kullanım artışı oldu. İnsanlar görüntülü görüşmeyi kullanabileceklerini gördüler" dedi.

Koronavirüs salgını sürecinde, 'Evde kal' çağrılarına uyan vatandaşlar, birbirleriyle iletişimi koparmamak için görüntülü arama hizmetlerine yöneldi. Başta evden çalışan kişiler olmak üzere, genç yaşlı birçok kişi sosyalleşmek amacıyla birbirlerini hem görüp hem seslerini duymak için görüntülü aramayla iletişim kurmayı alışkanlık haline getirdi. Eğitim ve sağlık sektörlerinde de, çalışanlar ve katılımcılar arasındaki etkileşim için telekomünikasyon ağlarının kullanımında önemli bir artış yaşandı. Özellikle büyük ölçekli işletmeler için operasyonları ve seyahat maliyetlerini azaltan, eğitim ve iletişimde verimliliği artıran telekomünikasyon sistemlerine duyulan ihtiyacın artmasıyla, video konferans kullanımına gösterilen ilgi de birçok sektörde aynı derecede artıyor. Anadolu Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmada, katılımcılar arasında görüntülü konuşma ve video konferans uygulamalarının kullanma sıklığının yüzde 78 oranında arttığı tespit edildi. Yakın çevresiyle video konferans programları aracılığıyla görüşme yapan kişi sayısı ise koronavirüs öncesi döneme göre yüzde 273,5 arttı. Dünyada ortalama görüntülü görüşme süresi 31-60 dakika arasında iken, Türkiye'de satış amaçlı yapılan görüşmelerde ise bu sürenin 9-15 dakika, eğitim amaçlı görüşmelerde ise 30-60 dakika arasında değiştiği kaydedildi.

EN ÇOK ÜÇ BÜYÜK İL KONUŞTU

Türkiye'de görüntülü konuşmayı en çok kullanan illerin İstanbul, Ankara ve İzmir olduğunu söyleyen özel bir görüntülü etkileşim platformunun müdürü Ercan Gümüş, "Görüntülü görüşme sektörü bir değişime uğradı. Bugün geldiğimiz noktada görüntülü görüşme uygulamaları 20-30 kat daha fazla indirildi. Sektör ciddi anlamda büyüdü. Dünya genelinde yüzde 90 kullanım artışı oldu. İnsanlar görüntülü görüşmeyi kullanabileceklerini gördüler. Görüntülü görüşmeyle satış yapılabildiği, eğitim verilebildiği, sağlık hizmetlerinin alınabildiği keşfedildi. Bu artık bizim hayatımızın bir parçası ve hızlı bir şekilde farklı sektörlere yayılacak" dedi.

'EN ÇOK 18-24 YAŞ ARASI KULLANDI'

Bu süreçte Amerika'da günde ortalama 11 milyon görüntülü görüşme yapıldığını aktaran Gümüş, "Evde geçirilen süre boyunca video konferans uygulamalarını en sık kullanan yaş grubu ise 18-24 yaş olarak tespit edildi. Burada bu kitlenin özellikle eğitim amaçlı görüntülü görüşme yaptığını da atlamamak gerek. Zira iş dünyasında da yüz yüze toplantılar, müşteri ziyaretleri, işe alımlar gibi birçok süreç görüntülü görüşmeye geçti. We are Social'ın raporuna göre Dünya'da internet kullanımı olarak 15'inci sıradayız. Bizim de üzerinde çalıştığımız otomotiv sektöründe aylık 100 bin civarı görüntülü arama gerçekleşti" diye konuştu.