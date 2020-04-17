Koronavirüs sürecinde kalp hastalığı olanlara beslenme ve uyku tavsiyeleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüs sürecinde kalp hastalığı olanlara beslenme ve uyku tavsiyeleri - Son Dakika

Koronavirüs sürecinde kalp hastalığı olanlara beslenme ve uyku tavsiyeleri

14 dakika önce

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (TNKÜ) Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özcan Gür, kalp hastalarının özellikle koronavirüs sürecinde aşırı yağlı ve tuzlu yiyeceklerden kaçınmaları, günde en az 8 saat uyumaları önerisinde bulundu.

Koronavirüs sürecinde kalp hastalığı olanlara beslenme ve uyku tavsiyeleri, System.String[]

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (TNKÜ) Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özcan Gür, kalp hastalarının özellikle koronavirüs sürecinde aşırı yağlı ve tuzlu yiyeceklerden kaçınmaları, günde en az 8 saat uyumaları önerisinde bulundu.

Prof. Dr. Gür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kalp rahatsızlıkları, inme, diyabet, yüksek tansiyon (hipertansiyon), akciğer ve kronik böbrek rahatsızlıkları olanların yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde sağlıklarına daha fazla dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Koronavirus toplumun tüm kesimini tehdit etse de kalp ve akciğer hastalığı bulunanların risk düzeyinin daha fazla olduğunu vurgulayan Gür, bu hastalarla görüşerek uyarılarda bulunduklarını dile getirdi.

Gür, Sağlık Bakanlığının bu hastalarla ilgili aldığı önlemlerin yanı sıra hastaların alacağı tedbirlerin de önemli olduğunun altını çizerek, "Bakanlık, salgının başından itibaren kalp ve damar hastalığı bulunanların idari izinli sayılması için genelge çıkardı. Ayrıca bu hastaların kullandığı raporlu ilaçların eczanelerden reçetesiz alınmasını sağladı." dedi.

Koronavirüsün ana hedefi akciğerler olsa da virüsün kalp kasları üzerinde "miyokardit" denilen kalp kası iltihabına da neden olduğunu anlatan Gür, şöyle devam etti:

"Virüs, ileti yollarını da etkileyerek kalp ritm bozukluklarına sebep olabiliyor. Akciğerlerin tutulması da kanın yetersiz oksijen içermesine ve kalbin daha hızlı çalışmasına neden olmaktadır. Kalp yetmezliği, ritm problemi olan hastalarda kanda yetersiz oksijen olması, durumun daha da kötüleşmesine sebep olmaktadır. Yaş ilerledikçe vücudumuzun virüslere bakterilere karşı savunma cevabı zayıflamaktadır. Kronik tıbbi rahatsızlığı olanlarda virüslere bakterilere karşı oluşan bağışıklık tepkisi güçlü olmayacaktır. Bu hastaların virüse yakalanması durumunda oluşacak şikayetler daha şiddetli olabilmektedir."

"Kalp hastaları günde en az 8 saat uyumalı"

Gür, bilgi kirliliğinin yoğun olduğu bu dönemde sosyal medyadan okunan veya komşudan duyulan, bilimsel olmayan her öneriye inanılmaması gerektiğine dikkati çekti.

Sağlık Bakanlığının veya doktorların önerisi olmadan ilaçların kesinlikle bırakılmamasını isteyen Gür, "Kalp hastalığı bulunanlar mümkün olduğunca ağrı kesici ilaçlardan uzak durmalıdırlar. Yediklerine ve içtiklerine çok dikkat etmeliler. Bol bol sıvı tüketmeliler. Birçok insanın evde kaldığı şu günlerde yeme içme alışkanlıkları değişebilir. Mümkün olduğunca aşırı yağlı veya tuzlu yemeklerden kaçınmalıyız." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Gür, yiyeceklerin bir seferde tıka basa değil, yavaş ve az tüketilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Meyve ve sebze tüketimine dikkat etmeliyiz. Yoğurt ve kefir tüketimi içerdiği probiyotikler ile bağırsaklarda doğal bir savunma oluşturacaktır. Balık tüketimi de omega 3 bakımından zengin bir bir besin olup kalp sağlığı için yararlı olacaktır. Bu süreçte uykuya çok dikkat edilmeli. Kalp hastalığı bulunan hastalarımızın günde en az 8 saat uyumaları gerekir. Düzenli uyku ile bağışıklık sistemimizin cevabı artacaktır. 6 saatten az uyumak hem bağışıklık sistemi üzerine olumsuz etkileri olacak hem de kalp krizi riskini arttıracaktır."

Koronavirüs, Tekirdağ, Gür, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 11:36 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi
Ceza yiyen yaşlı adamdan zabıtaya ilginç teklif: 200 lira vereyim beni affedin Karantinadaki koronavirüs hastaları, market alışverişinde yakalandı DSÖ, korona önlemleri gevşetilmeden önce yerine getirilmesi gereken 6 şartı sıraladı Bilim insanlarından yeni araştırma: Koronavirüs 4 organa daha zarar veriyor Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Sağlık Bakanı'nı görevden aldı Ercüment Ovalı "Hayat kurtarabilir" dediği koronavirüs ilacının adını paylaştı: Dornaz Alfa Cübbeli Ahmet Hoca: Camiler bir cuma önce kapatılmalıydı çünkü bütün umreciler camideydi Koronavirüs ile mücadelede ön saftaki sağlıkçılar yaşadıkların anlattı Koronavirüsü atlatan sunucu Burak Akkul yaşadıklarını anlattı İranlı "Zombi gelin" koronavirüse yakalandı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyecek DÜNYA'NIN DİLİNDEKİ O HEMŞİRE SADECE DHA'YA KONUŞTU: OĞLUMU BİR AYDIR GÖRMÜYORUM Kıymada dikkat çeken fiyat farkı: Beşiktaş'ta 50, Sarıyer'de 65 liradan satılıyor "Koronavirüs yaz aylarında bitecek" teorisini çürüten deney: Virüs, 92 derece 15 dakikada yaşadı
Saç stilini değiştiren Talisca'nın yeni imajı binlerce beğeni aldı Saç stilini değiştiren Talisca'nın yeni imajı binlerce beğeni aldı         
11:30
"Koronavirüs yaz aylarında bitecek" teorisini çürüten deney: Virüs, 92 derece 15 dakikada yaşadı         
11:03
Koronavirüsten etkilenenler için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 352,8 milyon liralık ek kaynak aktarılacak Koronavirüsten etkilenenler için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 352,8 milyon liralık ek kaynak aktarılacak         
11:03
Selena'nın kıvırcık saçlı güzeli Kıvılcım, değişimiyle hayran bıraktı Selena'nın kıvırcık saçlı güzeli Kıvılcım, değişimiyle hayran bıraktı         
11:00
Fenomen Murat Övüç, 12 yıllık sevgilisini anlattı: Kapalıçarşı'nın imparatoru, yedi sülaleme yetecek parası var Fenomen Murat Övüç, 12 yıllık sevgilisini anlattı: Kapalıçarşı'nın imparatoru, yedi sülaleme yetecek parası var         
10:57
Akşener infaz yasasını eleştirdi: Gamze'nin katili 9 yıl sonra aramıza katılacak Akşener infaz yasasını eleştirdi: Gamze'nin katili 9 yıl sonra aramıza katılacak         
10:56
Altının gram fiyatı dünkü rekorun ardından bugüne düşüşle başlayarak 378,5 liradan işlem görüyor Altının gram fiyatı dünkü rekorun ardından bugüne düşüşle başlayarak 378,5 liradan işlem görüyor         
10:54
İBB, sokağa çıkma yasağında çalışacak toplu ulaşım araçlarının saatlerini paylaştı İBB, sokağa çıkma yasağında çalışacak toplu ulaşım araçlarının saatlerini paylaştı         
10:40
Türkiye'nin duayen profesörlerinden Sedat Tellaloğlu da koronavirüse yenik düştü Türkiye'nin duayen profesörlerinden Sedat Tellaloğlu da koronavirüse yenik düştü         
10:30
Boş arazide tıraş yapan vatandaş, kameralar tarafından görüntülendi Boş arazide tıraş yapan vatandaş, kameralar tarafından görüntülendi         
10:26
Tüketici Dernekleri Federasyonu'ndan kredi çekecek emeklilere uyarı: Maaşınıza haciz gelmemesi için bankalara muvafakat vermeyin Tüketici Dernekleri Federasyonu'ndan kredi çekecek emeklilere uyarı: Maaşınıza haciz gelmemesi için bankalara muvafakat vermeyin         
10:26
Son dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 10 kuruş zam geliyor Son dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 10 kuruş zam geliyor         
10:15
Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı uygulanacak 31 ilde polis ve jandarma uygulama yapacak Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı uygulanacak 31 ilde polis ve jandarma uygulama yapacak         
10:03
İzmir Büyükşehir Belediyesi, metroda ücretsiz maske dağıtmaya başladı İzmir Büyükşehir Belediyesi, metroda ücretsiz maske dağıtmaya başladı         
10:01
Koronayı yenerek sağlığına kavuşan genç kız: Babamı aradım, bana 'eve gelme' dedi Koronayı yenerek sağlığına kavuşan genç kız: Babamı aradım, bana 'eve gelme' dedi         
10:01
İlaçlama makinesine sıkışarak can veren küçük çocuk, doğum gününde toprağa verildi İlaçlama makinesine sıkışarak can veren küçük çocuk, doğum gününde toprağa verildi         
09:58
Güne düşüşle başlayan dolar, tekrar yükselişe geçerek 6,95'ten işlem görüyor Güne düşüşle başlayan dolar, tekrar yükselişe geçerek 6,95'ten işlem görüyor         
09:58
Yasağa rağmen balık tutmaya giden adam pes dedirtti: Yasaklar delmek için vardır Yasağa rağmen balık tutmaya giden adam pes dedirtti: Yasaklar delmek için vardır         
09:56
Karantinada en dikkatsiz davrandığı anı anlatan Oğuzhan Koç: Yemek getiren kargocuyla sarılıp öpüştük Karantinada en dikkatsiz davrandığı anı anlatan Oğuzhan Koç: Yemek getiren kargocuyla sarılıp öpüştük         
09:46
Bağış kampanyası nedeniyle İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı Bağış kampanyası nedeniyle İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı         
09:40
Kız arkadaşıyla buluşmak için karantinadan kaçan iş adamına 6 ay hapis cezası Kız arkadaşıyla buluşmak için karantinadan kaçan iş adamına 6 ay hapis cezası         
09:39
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Gevşeme olmazsa Mayıs sonu Haziran başında salgını bitiririz Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Gevşeme olmazsa Mayıs sonu Haziran başında salgını bitiririz         
09:37
Fatih Terim: Koronavirüs sonrasında egomuzun hiçbir manası yok Fatih Terim: Koronavirüs sonrasında egomuzun hiçbir manası yok         
09:36
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyecek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyecek         
09:31
Çin ekonomisi koronavirüsün etkisiyle 28 yıl sonra ilk kez küçüldü Çin ekonomisi koronavirüsün etkisiyle 28 yıl sonra ilk kez küçüldü         
09:30
Korona hastalarını gizleyen muhtar görevden alınırken, bildiren muhtar ödül aldı Korona hastalarını gizleyen muhtar görevden alınırken, bildiren muhtar ödül aldı         
09:13
Aydın'da yaşayan çift, devletten aldığı 30 bin liralık hibeyle yıllık 8 ton mantar üretiyor Aydın'da yaşayan çift, devletten aldığı 30 bin liralık hibeyle yıllık 8 ton mantar üretiyor         
09:09
İstanbul Boğazı'ndan İstanbul Boğazı'ndan "Corona" isimli gemi geçti         
09:08
Yardımcı bulamayan vatandaş, traktörü birinci vitese takıp römorka geçerek tarlasına gübre serpti Yardımcı bulamayan vatandaş, traktörü birinci vitese takıp römorka geçerek tarlasına gübre serpti         
09:00
Evden çıkamayan çocuk, 'yasal hakkım' diyerek jandarmadan cips istedi Evden çıkamayan çocuk, 'yasal hakkım' diyerek jandarmadan cips istedi         
09:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2020 11:51:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs sürecinde kalp hastalığı olanlara beslenme ve uyku tavsiyeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]