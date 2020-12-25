Koronavirüs sürecinde kamkata talep arttı - Son Dakika

Koronavirüs sürecinde kamkata talep arttı

25.12.2020 13:39
Koronavirüs sürecinde kamkata talep arttı, System.String[]

ANTALYA geneline 'altın portakal' olarak da bilinen kamkat meyvesinin hasadı başladı.

ANTALYA geneline 'altın portakal' olarak da bilinen kamkat meyvesinin hasadı başladı. Yılda iki kez hasadı yapılan kamkata yönelik talep, koronavirüs döneminde C vitamini deposu olması nedeniyle oldukça arttı.

Ana vatanı Asya ve Çin olan kamkatın üretimi Türkiye'de de yayılmaya başladı. Turunçgillerin en küçüğü olan ve Antalya genelinde 'altın portakal' olarak da adlandırılan, kamkat ya da diğer adıyla kumkat, özellikle koronavirüs sürecinde C vitamini deposu olması nedeniyle oldukça ilgi görüyor. Alanya'da da yetişen ama en çok Mersin bölgesinde üretimi yapılan kamkat, Alanya'da daha çok avokado bahçelerinde, avokado ağaçlarının arasında ara meyve olarak yetiştiriliyor. Avokadonun 3-4 yıl içerisinde meyve vermesi nedeniyle bu süreçte üreticiler para kazanabilmek için hasadı 4 ay süren ve yılda iki kez meyve veren kamkat meyvesini ekiyor.

PANDEMİDE KAMKATA TALEP ARTTIAlanya genelinde sadece bir bahçede çok sayıda ağaçla yetiştirilen kamkat, daha çok diğer meyve ve seralarda ara meyve olarak yetiştiriliyor. İlçe genelinde yaklaşık 80 ton üretilen kamkat, sadece tek bahçede 30-40 ton civarında hasat ediliyor. Alanya Hal Komisyoncuları Derneği tropik meyvelerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Hilmi Sevilgen, kamkat meyvesinin Alanya'da da yaygınlaşmaya başladığını söyledi. Sevilgen, "Kamkat turunçgiller ailesinin en küçük meyvesidir ve ağaçları bodur bir yapıya sahiptir. Alanya'da bu meyve avokadonun daha çok ekilmesinden dolayı geri planda kaldı. C vitamini ve mineral açısından zengin olmasından dolayı bağışıklık sistemine büyük faydası var. Özellikle pandemi döneminde kamkat meyvesine talep artış gösterdi. Alanya'da kamkat meyvesini bu yıl 80 ton üretmeyi hedefliyoruz" dedi.TURFANDASI 20 TL, ŞU ANDA 10-15 TL ARASINDAKamkatın ekim ayında başlayan hasadının 4 ay sürdüğünü dile getiren Sevilgen, "Kamkat meyvesinin yaklaşık 4 ay süren hasadı oluyor. Toptan fiyatı turfanda döneminde 20 liradan başladı, şu an ise 10-15 TL arasında değişiyor. Ülkemizde genelde Akdeniz kıyı şeridinde üretimi yapılıyor. Don olayından çabuk etkilendiği için kırsal bölgeleri tercih etmiyoruz" diye konuştu.AVOKADO AĞAÇLARININ ARASINA EKİMİ YAPILIYORKamkat meyvesinin Alanya'da daha çok ara ürün olarak yetiştirildiğini belirten Sevilgen, şunları söyledi: "Alanya'da kamkat üretiminin az olma sebebi, ilçede çoğunlukla avokado üretimi yapılıyor olması. Avokado ağaçları 6-7 metre aralıkla ekiliyor. Kamkat avokado ağaçlarının aralarına ekiliyor. Avokado fidanı ekildikten sonra 4 yıl içinde meyve alınırken, kamkatta ise 1 yılda meyve alıyoruz. Dolayısıyla avokado hasadı zamanına gelene kadar kamkat meyvesinden para kazanabiliyoruz. Mersin ve Antalya'da ise avokado çok verimli olmadığından dolayı direkt kamkat bahçesi kurabiliyorlar. Ama bizde ara ekim olarak kullanılıyor."ÇOK İYİ BİR İŞ KAYNAĞI

Çiftçi ve bahçede çalışan işçi Mustafa Özkan, kamkatın Alanya'da üretiminden çok memnun olduğunu söylerken, "Kamkat biz işçiler için iyi bir iş kaynağı. Toplaması daha güzel. İş olarak çok memnunuz. Suyunu akıttıktan sonra şeker gibi yiyebiliyoruz. Şeker yiyemeyen bunu yiyebilir" diye konuştu.


Koronavirüs sürecinde kamkata talep arttı
Koronavirüs sürecinde kamkata talep arttı
Koronavirüs sürecinde kamkata talep arttı
Koronavirüs sürecinde kamkata talep arttı
Koronavirüs sürecinde kamkata talep arttı
Koronavirüs sürecinde kamkata talep arttı

Türk Lirası, Antalya, Mersin, Alanya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Koronavirüs sürecinde kamkata talep arttı - Son Dakika Ekonomi


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