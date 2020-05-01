'Koronavirüs sürecinde karavan siparişlerinde artış oldu' - Son Dakika

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, karavan üretilen şirketin yönetim kurulu üyesi Müjgan Başoğlu, karavanın herkesin hayali olduğunu, koronavirüs salgını sürecinde hayallerini öne alanlar dolayısıyla siparişlerde artış olduğunu belirtti. Başoğlu, 4 kişilik karavanın fiyatının 40- 45 bin lira olduğunu söyledi.

Yaz tatili planı yapan bazı kişiler, koronavirüs nedeniyle kalabalık oteller yerine tercihlerini karavandan yana kullandı. Salgın sürecinde yarı zamanlı çalışan karavan üreticileri, telefonla sipariş alırken, sokağa çıkma yasakları ve şehirler arası yolculuk kısıtlaması nedeniyle üretimini yaptıkları araçları, müşterilere kapılarında teslim etmeye başladı. Son 40 günde yüzde 60'a yakın artış gösteren talebe cevap vermeye çalışan karavan üreticileri, 6 haftada karavanı teslim ediyor. Karavan kiralamak isteyenler ise şimdiden tarihleri doldurdu.

Sakarya 'nın Arifiye ilçesinde, 1996 yılından itibaren faaliyet gösteren karavan şirketinin yönetim kurulu üyesi ve pazarlama müdürü Müjgan Başoğlu, "Karavan çoğunlukla kendi mahremiyetine sahip olmak isteyenlerin seçeneği. Bizim de ürün yelpazemiz oldukça fazla. Karavan, bize gelen veya gelmeyen herkesin hayali. Karavan ulaşılamaz gibi gösteriliyor ancak şu an 4 kişilik karavan 40 ile 45 bin lira civarında. Karavan herkesin hayali zaten, bu süreçte insanlar da hayallerini biraz daha öne aldılar. Bizde de artış oldu" diye konuştu.

Pandemi sürecinde de üretime devam ettiklerini anlatan Müjgan Başoğlu, "Hem yurt içindeki müşterilerimiz için hem de ihracatlar için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yurt içindeki müşterilerimizin araçlarını taşıma şirketleriyle evlerine kadar teslim ediyoruz. Bu noktada bu sene karavan düşünmeyen ya da henüz adım almaya çekinen diğer karavan gönüllüleri için 2007 yılından beri faaliyet gösteren rent-a caravan şirketimizle vatandaşlarımıza hizmet sağlıyoruz. Müşterilerimiz karavanı deniyorlar ve akıllarındaki soru işaretleri kalkıyor" dedi.

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