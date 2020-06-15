Koronavirüs sürecinde kendi voleybol sahalarını yaptılar

Kayseri'de geçimini kağıt toplayarak sağlayan 4 aile, koronavirüs salgını sürecinde evlerinin yanına yaptıkları voleybol sahasında turnuva yaparak zamanlarını geçiriyor.

Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Mahallesi'nde yaşayan akraba 4 aile, koronavirüs salgını sürecinde vakit geçirebilmek için evlerinin yanına voleybol sahası yapmaya karar verdi. Gökçe ailesi, tahta ve gölgeleme filesinden voleybol sahası yaptı. Kendi imkanlarıyla yaptıkları sahada voleybol oynayan ailenin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine, Kayseri Voleybol İl Temsilcisi Halil Dicle, aileleri ziyaret etti.

KAYSERİ VOLEYBOL İL TEMSİLCİSİ DİCLE: FEDERASYONUMUZ TARAFINDAN AİLEYE MALZEME DESTEĞİNDE BULUNULACAK

Voleybol sahasını sosyal medyadan görünce şaşırdığını belirten Dicle, "Kağıt toplayarak geçimini sağlayan 4 aile saha yapmışlar. Sosyal medyada yayınlanan görseller bize kadar geldi. Güzel bir etkinlik olmuş. Federasyonumuz tarafından aileye malzeme desteğinde bulunulacak. İçlerinde voleybol oynamak isteyen olursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından pandemi sürecinden sonra açılacak olan kurslarda yer alabilecek" dedi.

"DONDURMASINA TURNUVA YAPIYORUZ"

Sahanın yapılması için çalışan 4 çocuk annesi Kadriye Gökçe (40), "Çocukluğumdan beri voleybol oynamaya bir ilgim vardı. Okuldayken de ilgileniyordum. Pandemi sürecinde de 'böyle bir şey yapalım' dedik. Çimento, kum, tahta ve top aldık. Burada bu şekilde oynuyoruz. Kendimizce dondurmasına turnuva yapıyoruz" diye konuştu.