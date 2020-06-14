Koronavirüs sürecinde mutfakta bakıra talep arttı - Son Dakika

BİLİM insanlarının, bakırın Covid-19'u diğer maddelere göre daha kısa süre barındırdığını açıklamasının ardından Muğla'nın Marmaris ilçesinde yer alan yemek sektöründeki işletme sahipleri, bu maddeden yapılan ürünlere yöneldi.

Kavaklıdere ilçesinde, 3 asırlık geçmişi olan bakırcı ustaları, bilim insanlarının açıklamasının ardından artan taleplere yetişmeye çalışıyor. Marmaris-Muğla Karayolu üzerinde bakır dükkanı işleten 3'ncü kuşak bakır ustası Davut Akın Gülşen (43), mart ayında ABD ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde bilim insanlarının yaptığı açıklamalarda koronavirüsün bakırda 4 saat ve çelik ile diğer materyallerde ise 3 gün yaşadığını söylediğini belirterek, "Bu süreçte tedbir amaçlı mekanlarımızı kapattık. Normalleşme süresince tekrar açınca vatandaş ve işletmelerde yoğun bir talep olduğunu gördük" dedi. Şehirde yaşayan veya varlıklı insanların evlerinin bir köşesinde süs eşyası olarak duran bakır mutfak gereçlerinin artık asıl görevi için ocaklarda yerini aldığını belirten Gülşen, "Bakır mutfak gereçleri doğru temizlenirse ömürlüktür. Bakır ile yaptığınız yemekler sağlık ve lezzet açısından diğer metallere benzemez. Kamuoyunda daha çok köylüler kullanır algısı var. Bilinenin aksine artık köylüler bakırlarını satıp çelik tencere almakta. Marmaris'te ve büyükşehirlerden tatile gelen 40 yaş ve üzeri eski damak tadını arayanlar bakır tencere istiyor. Normalleşme sürecinde dükkanlarımızı açınca bir anda vatandaşlar ve restoran- kafeterya işletmecilerinden talep gelmeye başladı. En çok çeşitli ebatlarda tencere, çaydanlık ve sahanlık istiyorlar. Tedarikçilerden bakırın ham halini kilosu 50 liradan alıyoruz. Yapacağımız ürünün ebatlarına göre işçilik katarak fiyat koyuyoruz. Tencere takımları büyüklüğüne göre 200 ila 500 lira arasında. Karadeniz'de kuymak diye tabir edilen, Ege Bölgesinde ise sahanlık dediğimiz bakır tavalarımız ebatlarına göre 30 ila 100 lira arasında satılmakta. Bakır çaydanlıklar yine ebatlarına göre 100 ila 800 lira arasında satılıyor. Eskiden restoranlarda ve yiyecek-içecek satışı yapan mekanlarda süs eşyası olarak kullanıyorlardı. Özellikle bu normalleşme süreci sonrası mutfaklarda kullanmak için almaya başladılar. Marmaris'te birçok işletme çeşitli ebatlarda bakır tencere, çaydanlık ve sahanlık almaya başladı. Avrupalı ve Türk bilim insanları bakırın sağlığı ile yapılan yemeklerin lezzetinden bahsedince; kadınlarımız mutfaklarında tercih etmeye başladı" dedi.