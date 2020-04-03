Koronavirüs sürecinde özel çocukların eğitimleri dijital ortamda sürüyor - Son Dakika

Koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitimlere ara verilirken, rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören özel çocukların ailelerine dijital ortamda destek veriliyor.

Türkiye Beyazay Derneği tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle eğitim öğretime dijital mecrada devam edildiği, özel egˆitim gereksinimi olan c¸ocukların su¨rec¸ ic¸inde evlerde ebeveynleri ile hayatlarını devam ettirdiklerini belirtildi.

Tu¨rkiye Beyazay Dernegˆi'nin yurt genelindeki s¸ubelerinin bo¨lgelerinde olus¸turdukları Watshapp ya da digˆer dijital platformlarda o¨zel c¸ocukların egˆitimlerini veli ve aile is¸birligˆi ile devam ettirdikleri aktarılan açıklamada, Tu¨rkiye Beyazay Dernegˆi Genel Bas¸kanı Nejla Su¨mer'in sözlerine de yer verildi.

Sümer, "30 Nisana kadar rehabilitasyon merkezileri kapalı. C¸ocukların destek alacagˆı herhangi bir platform so¨z konusu degˆil. S¸ubelerimiz 1 haftadan bu yana olus¸turdukları Watshapp ve digˆer dijital platformlar u¨zerinden go¨nu¨llu¨lu¨k c¸erc¸evesinde c¸ocuklarımızın egˆitimlerine destek vermektedir. Biz birlikte bu su¨rec¸leri el birligˆi ile as¸acak gu¨c¸te bir millet ve devletiz" ifadelerini kullandı.