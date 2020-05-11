"Koronavirüs Sürecinde Türkiye ve Bölge Ekonomisi" toplantısı

Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, Anadolu Aslanları İşadamları Derneğince (ASKON) düzenlenen "Koronavirüs Sürecinde Türkiye ve Bölge Ekonomisi" konulu toplantıya katıldı.
Bu süreçte atılan adımlarla ilgili bilgilerin paylaşıldığı toplantıya video konferans yöntemiyle katılan Taşar, toplantıya ilişkin değerlendirmede bulundu.
Soru, cevap bölümüyle sona eren toplantıya ASKON Doğu Anadolu Bölge Başkanı Adem Batur, ASKON bölge il başkanları, ASKON Bitlis Yönetim Kurulu üyeleri ile bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.