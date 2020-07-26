Koronavirüs tabiat harikalarına ilgiyi azalttı - Son Dakika

Koronavirüs tabiat harikalarına ilgiyi azalttı

BOLU'da yaklaşan Kurban Bayramı tatiliyle birlikte kentteki oteller rezervasyon almaya başladı.

Koronavirüs tabiat harikalarına ilgiyi azalttı, System.String[]

BOLU'da yaklaşan Kurban Bayramı tatiliyle birlikte kentteki oteller rezervasyon almaya başladı. Abant'ta ve Gölcük bölgesinde bulunan otellerin işletmecileri, bayram tatilinde yüzde 60 ile 80 arasında doluluk beklediklerini ve ilginin önceki yıllara göre az olduğunu söyledi.

Doğal güzellikleriyle dört mevsim ilgi çeken Bolu, Kurban Bayramı tatilinde de doğa tutkunlarının uğrak yeri olacak. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin, büyük şehirlerin gürültülü ve havasından kaçarak, dinlenmek için tercih ettiği yerlerin başında gelen Abant, Gölcük, Yedigöller ve termal turizm noktası Karacasu her mevsimin güzelliğini ziyaretçilerine sunuyor. Özellikle doğa tutkunlarının tercih ettiği Abant'ta ve Gölcük bölgesinde bulunan oteller, bayram tatili için rezervasyon almaya başladı. Koronavirüs tedbirleriyle misafirlerini ağırlayacak olan otellerin işletmecileri, doluluğun yüzde 60 olmasını bekliyor. Otelciler, önceki yıllara göre ilginin biraz daha az olduğunu söylese de bayram tatilinin otelcileri rahatlatacağı düşünülüyor.

'BÖLGE OLARAK YÜZDE 60'I BULURUZ'Gölcük Tabiat Parkı ve Karacasu bölgesinde oteli bulunan, aynı zamanda Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı olan Halit Ergül, "Bolu'da haziran başından itibaren otelleri açmaya başladık. Ondan itibaren yavaş yavaş doluluk oranlarımız artmaya başladı. Yüzde 20, yüzde 35'lere doğru ortalama gelmeye başladı. Bayramda da tam dolmayız. Dolmamız mümkün değil. Ama yüzde 60'ları buluruz bölge olarak. Diğer otelci arkadaşlarla da sık sık haberleşiyoruz. Yüzde 60'ları yakalayacağımızı düşünüyorum. Abant, Yedigöller ve Gölcük mutlaka dolacaktır. Yoğun olacaktır. Oraya da günübirlik çok ciddi gelen olacak diye düşünüyorum" dedi.'ORTA DOĞU'DAN CİDDİ MİSAFİR GELİYORDU' Otellere ilginin önceki yıllara göre düşük seviyede olduğunu belirten Ergül, "Önceki yıllarda bu mevsimde biz yüzde 80, yüzde 90 hatta bazen yüzde 100 dolu oluyorduk. Diğer bölgedeki otellerimiz de böyleydi. Ortadoğu'dan ciddi misafir geliyordu. Şu anda onlar sıfır oldu. ya da Abant'taki otellerin yüzde 80'ini, bizim buralardaki otellerin yüzde 40- 50'sini Ortadoğulu misafirleri oluşturuyordu. Şu anda onlar hiç yok" diye konuştu.Pandemi tedbirlerinden de bahseden Ergül, "Pandemi sürecinde, Turizm, İçişleri ve Sağlık bakanlıklarının genelgeleri doğrultusunda tüm tedbirlerimizi aldık. Sağlıklı turizm sertifikasını aldık. Bolu'da şu anda 12 otel aldı. Diğer oteller de başvurularını yaptı onlar da alacaklar" ifadelerini kullandı.Abant'ta bulunan iki otelin satış ve pazarlama müdürü Hikmet Yeşilkaya ise şöyle konuştu:  "Koronavirüs sürecinde otelimizi normalleşme sürecinde yeniden hizmete açtık. Şu anda dünyada ve ülkemizde bu Covid-19 sürecinde en fazla aranan şey oksijen. Biz de 1350 rakımlı Abant'ta konuklarımıza hizmet veriyoruz. Şu anda rezervasyonlar yoğun bir şekilde gidiyor. Kurban Bayramı'nda da otelimizin rezervasyon akışı devam ediyor. Açıkçası yüzde 100 tam olarak dolmayabilir ama rezervasyon talepleri bize gösteriyor ki bayramı iyi geçireceğiz."Yeşilkaya, önceki yıllara göre rezervasyon sayısında az da olsa bir azalma olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Koronavirüs misafirlerimizde bir tedirginlik durumu yarattı. Daha öncesinde bayram rezervasyonları çok önceden doluyordu. Fakat Covid-19 süreciyle birlikte, tüm insanlar açıkçası temkinli bir rezervasyon yaptırıyor. Opsiyon olacak şekilde, herhangi bir durumda iptal edilebilir şekilde rezervasyon yaptırıyorlar. Bu da tabi dolayısıyla bizi olumsuz yönde etkiliyor. Tüm konuklarımızı oksijen yerleşkesi olan ve Türkiye'mizin kalbi konumunda olan Abant'a bekliyoruz."


Kurban Bayramı, Koronavirüs, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 09:32

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüs tabiat harikalarına ilgiyi azalttı - Son Dakika
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